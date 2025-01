Venezuela, en vilo por las manifestaciones a favor y en contra de la toma de posesión de Maduro

La oposición de Venezuela tiene previsto volver este jueves a las calles para protestar contra la toma de posesión del presidente venezolano Nicolás Maduro. La tensión flota en el aire de Caracas. La líder opositora María Corina Machado ha prometido abandonar el sigilo y ponerse al frente de las marchas en un día que calificó de "histórico" y divisorio de las aguas de la historia reciente de ese país.

El madurismo ha convocado a su vez una manifestación paralela para apoyar al presidente que este viernes asumirá su cuestionado tercer período consecutivo de seis años. La militarización del espacio público es ostensible. Maduro ha activado los resortes de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) a nivel nacional, estatal, comunal, municipal y parroquial. La extensa sigla diluye su carácter represivo cuando tiene lugar una nueva ola de detenciones de opositores y dirigentes de la sociedad civil.

Maduro aseguró que han sido a su vez arrestados un alto funcionario del FBI y otro alto funcionario militar norteamericano, entre 125 "mercenarios extranjeros" de 25 nacionalidades. Aunque no ha presentado ninguna prueba, aseguró que Estados Unidos financia la "agresión extranjera". El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que Enrique Márquez, un exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) que cuestionó los resultados del 28 de julio favorables a Maduro, también forma parte de la trama por haber participado de supuestas conversaciones en una embajada. El presidente colombiano, Gustavo Petro, repudió su detención.

Cabello dijo en la noche del miércoles que Edmundo González Urrutia, reconocido por Washington como "presidente electo" y actualmente en República Domincana, último tramo de una gira regional que lo llevó también a Washington, no aterrizará en Caracas porque se propone "jurar" en una misión diplomática venezolana en el exterior, para establecer "un Gobierno provisional". El responsable de las fuerzas de seguridad sostuvo que "el objetivo de la ultraderecha es ver si con esto levantan la opinión en el mundo de que el régimen de Venezuela está haciendo daño a los venezolanos". Cabello exhortó a los seguidores de Maduro a "estar preparados ante las acciones de la oposición".

"Va a pasar"

"Yo no puedo garantizar el día o la hora, puede ser antes, durante o después del 10 de enero, pero va a pasar (la llegada de González a Venezuela)", dijo Machado en una rueda de prensa el martes. "Esa tiranía va a salir y Venezuela va a ser libre".

Hay cuatro puntos de concentración opositora en la capital, y el oficialismo ha instalado tarimas en al menos dos de ellos para su manifestación. Por seguridad, Machado no ha revelado desde donde partirá. "Yo no me perdería por nada del mundo ese día histórico", dijo la dirigente de Vente Venezuela. En Caracas se ha realizado un despliegue masivo de militares y policías, pero también de los llamados "colectivos" o "cuerpos combatientes", como se conocen a grupos maduristas que portan armas. El centro de la capital, donde se encuentra el palacio presidencial y la mayoría de las sedes de los poderes públicos, está tomado desde la semana pasada por centenares de agentes de seguridad fuertemente armados.

El acto de la toma de posesión está previsto para este viernes, 10 de enero, al mediodía (17.00 hora española) en el Parlamento, que el oficialismo controla. Maduro da por sentado de que su tercer Gobierno se desarrollará sin sobresalto y por eso ha convocado a emprender una nueva reforma de la Constitución.

Llamada a negociaciones

El papa Francisco expresó su deseo de negociaciones "de buena fe" entre las partes enfrentadas por "el bien común del país. En su tradicional discurso de inicio año a los embajadores de los países acreditados ante la Santa Sede se refirió a "la grave crisis política en la que se debate" Venezuela y que podría ser "superada" sólo "con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de cada persona, incluidos los de quienes han sido arrestados a causa de los sucesos de los últimos meses". El Pontífice pidió también evitar "cualquier tipo de violencia".