Israel dice haber matado a un alto comandante de Hezbolá tras un ataque "selectivo" contra el sur de Beirut

El Ejército israelí ha asegurado este martes que ha matado a un alto comandante del partido milicia chií Hezbolá, aliado de Irán, tras un ataque "selectivo" llevado a cabo contra un cuartel del grupo en el sur de la capital libanesa, Beirut.

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha asegurado en la red social X que Fuad Shukr -"el comandante militar de mayor rango de la organización terrorista Hezbolá" y asesor del líder de la milicia, Hasán Nasralá- ha muerto durante el ataque.

Israel señala a Shukr, mano derecha de Nasralá, como responsable de la muerte de los doce israelíes que murieron en la localidad drusa de Majdal Shams en los ocupados Altos del Golan sirios, un ataque que las autoridades israelíes achacan a Hezbolá, si bien esta lo niega.

"No pretendemos ir a la guerra, pero estamos bien preparados", ha subrayado Hagari, agregando que por el momento no hay órdenes de evacuación para los civiles en Israel en caso de represalias por parte de Hezbolá, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El Ministerio de Salud libanés ha informado de que tres personas han muerto, entre ellas dos niños, tras el ataque contra el cuartel general de Hezbolá, ubicado en el barrio de Haret Hreik. Asimismo, otras 74 habrían resultado heridas, según ha recogido el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

Estados Unidos ofreció en 2017 cinco millones de dólares por información sobre el paradero de Shukr, a quien identifica como un alto comandante de Hezbolá en el sur de Líbano que forma parte del Consejo de la Yihad, que es el órgano más importante de la milicia porque coordina sus actividades militares.

Washington asegura que Shukr fue un miembro clave de Hezbolá en la planificación de los atentados perpetrados en 1983 en Beirut contra una base militar estadounidense en los que murieron 241 militares, así como 58 ciudadanos franceses y seis civiles.

La figura de Shukr, por tanto, está a la altura del fallecido Mustafá Badreddine, líder militar de la milicia que se hizo cargo de las operaciones de Hezbolá después de la muerte en 2008 de Imad Mughniye, que era además su cuñado.

Badreddine murió en 2016 tras un bombardeo del Ejército israelí en los alrededores del aeropuerto de la capital de Siria, Damasco. Este estaba imputado por el Tribunal Especial para Líbano (TEL) por su presunta responsabilidad en el asesinato en 2005 del exprimer ministro libanés Rafik Hariri.