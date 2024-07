Orbán se reúne con Putin para tratar sobre la paz en Ucrania, ante el malestar de Bruselas y la OTAN

Viktor Orbán, el conservador primer ministro húngaro, comparte muchas ideas con el presidente ruso, Vladímir Putin. Y él es el hombre que quiere ponerse la medalla de poner fin a la guerra en Ucrania. La afinidad ideológica con Putin es una buena baza para postularse como el líder que puede poner paz entre Kiev y Moscú. El propio Orbán ha remarcado este objetivo este viernes, a su llegada a Moscú para entrevistarse con el mandatario ruso. "La misión de paz continúa. Próxima parada: Moscú", ha escrito en X junto a una foto suya en el aeropuerto moscovita de Vnukovo, reservado a las autoridades.

Al inicio de la reunión en el Kremlin, el político húngaro ha señalado el papel vital que cree que tiene su país en la guerra rusoucraniana. "El número de los países que puede hablar con ambas partes se reduce drásticamente, y pronto Hungría podría convertirse en el único en poder hacerlo", ha afirmado Orbán, que ejerce de presidente de turno de la Unión Europea en este segundo semestre de 2024.

La visita ha causado estupor en Bruselas. El alto representante de la UE en Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha destacado que Orbán no posee un mandato del bloque para viajar a Rusia, y por lo tanto no ha acudido a Moscú en representación de los Veintisiete.Según el jefe de la diplomacia europea, la posición de la UE sobre Rusia, por la guerra con Ucrania, "excluye los contactos oficiales entre la UE y el presidente Putin. Por tanto, el primer ministro húngaro no representa a la UE de ninguna forma".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha criticado el viaje. "El apaciguamiento no detendrá a Putin. Sólo la unidad y la determinación allanarán el camino hacia una paz amplia, justa y duradera en Ucrania", ha señalado en X.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que Orbán no representa a la Alianza durante la visita a Moscú. "Viktor Orbán no está representando a la OTAN en estas reuniones. Está representando a su propio país", ha declarado Stoltenberg durante una rueda de prensa previa a la cumbre que los líderes aliados celebrarán la próxima semana en Washington. De hecho, el político noruego ha dicho esperar que durante la cumbre de Washington los aliados tengan la oportunidad de debatir con Orbán sobre su visita a Moscú.

Orbán se reunió el pasado martes en Kiev con el presidente Volodímir Zelenski. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha asegurado que el viaje a Moscú no ha sido coordinado con Ucrania. "Les recordamos que para nuestro Estado el principio de 'no hay acuerdos sobre Ucrania sin Ucrania' sigue siendo inquebrantable y pedimos a todos los Estados que lo respeten estrictamente", ha añadido el ministerio en un comunicado.

Conexión Budapest-Moscú

La guerra consume muchos recursos y el Kremlin quiere encontrar la forma de firmar la paz lo más pronto posible pero sin ceder en ninguno de sus objetivos. Por ello, Putin ve con buenos ojos el pragmatismo de Orbán. "Rusia y Hungría siguen cooperando en una serie de ámbitos, principalmente en el sector energético. Y los principios clave son el sano pragmatismo y el beneficio mutuo", ha manifestado el dirigente ruso. Él mismo ha asegurado que Rusia busca "un final completo y definitivo del conflicto". La oferta de paz rusa incluye el reconocimiento de las regiones anexionadas (Jersón, Zaporiya, Donetsk y Lugansk) y la retirada de las tropas de Kiev de dichos territorios, algo que Ucrania rechaza de plano.

A pesar del buen entendimiento entre Orbán y Putin, el primero no ve opciones de que se firme una paz pronto. "Las posiciones están muy alejadas entre sí. Hay que dar muchos pasos para acercarse al final de la guerra", ha afirmado tras la reunión con el presidente ruso. Con esta visita, el primer ministro húngaro se ha convertido en el primer líder occidental que visita Rusia desde que comenzó la guerra rusoucraniana.

En febrero de 2022, pocas semanas antes del estallido del conflicto, él mismo se reunió con Putin para tratar lo que en ese momento se tildaba de "crisis ucraniana", un encuentro que se criticó desde la oposición de su mismo país al considerar que traicionaba los intereses de su propia nación. En esa reunión ambos líderes buscaron llegar a un acuerdo para el suministro de gas, siendo el país centroeuropeo uno de los pocos que no ha reducido su consumo de hidrocarburos rusos desde que empezó la guerra.