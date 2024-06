Pánico en el Partido Demócrata ante la debacle de Biden en su debate con Trump

El primer debate entre Joe Biden y Donald Trump a poco más de cuatro meses de las elecciones del 5 de noviembre era un encuentro que se sabía crucial y se anticipaba como un potencial punto de inflexión en la carrera por la Casa Blanca. Se ha confirmado como tal, y de mala manera para los demócratas. El pánico se ha instalado en la formación y entre sus estrategas y donantes ante una desastrosa actuación de Biden, un candidato de 81 años que desde el primer momento y hasta el final ha protagonizado una debacle política, evidenciando la fragilidad y senilidad que durante tiempo ha sido preocupación para los votantes.

La pregunta de los moderadores de CNN a ambos sobre la edad y esas preocupaciones de los votantes (Trump tiene 78 años) no ha llegado hasta la parte final del debate. Pero resultaba redundante. Porque a lo largo de los 90 minutos Biden se ha mostrado balbuceante, aturullado, en ocasiones aparentemente confundido e incapaz de acabar algunas de sus propias ideas. La voz rasposa, supuestamente por un catarro, no ayudaba.

Biden ni siquiera ha conseguido hilar sus argumentos o concluirlos en lo que debían ser sus puntos fuertes, como la defensa del derecho el aborto o medidas que ha tomado para mejorar el acceso a la sanidad. Y con ideas inconexas, como en un momento en que ha tratado de hablar sin demasiado éxito de medidas para mejorar la seguridad en la frontera, ha puesto en bandeja los ataques de Trump: "No sé realmente qué ha dicho al final de esa frase. No creo que él sepa lo que ha dicho", ha replicado mordaz el republicano.

Fondo nublado

Esa actuación que hasta aliados del presidente tildaban de “dolorosa de ver” nubla el contenido político del debate, que ha tocado temas fundamentales en estas elecciones como la inflación, la inmigración, el aborto, las guerras en Ucrania y Gaza o la democracia.

Nubla también la atención a las muchas falsedades y declaraciones descabelladas de Trump, que una vez más, por ejemplo, ha dado una versión irreal del asalto al Capitolio y ha minimizado la gravedad de lo que ocurrió y ha seguido cuestionando la legitimidad de las elecciones de 2020 que perdió.

Porque frente a la figura decimada de Biden el republicano se mostraba agresivo pero disciplinado en las formas, con frases simples, directas y contundentes y con el beneficio de que los dos periodistas de CNN no retaran sus mentiras o exageraciones (tampoco lo hicieron con declaraciones de Biden). Y el día después no va a estar centrado en las dos visiones de EEUU y de la política y las propuestas que ofrecen los dos candidatos.

Tampoco se centra la resaca de este debate en el cruce de insultos o ataques personales o en momentos otrora impensables en un debate presidencial como cuando Trump, del que Biden ha recordado que es "criminal convicto", ha dicho: "No mantuve relaciones sexuales con una estrella porno".

La conversación es sobre Biden y el futuro de su candidatura.

"Un terremoto"

El presidente y los demócratas llegaban al debate, el que antes se ha celebrado en la historia, con la esperanza de dar un impulso al presidente, que según las encuestas está igualado con Trump pero lleva desventaja en los estados clave donde unas decenas de miles de votantes acaban decidiendo las elecciones. Lo que han conseguido, en cambio, es lo que algunos expertos, como el consultor y encuestador Frank Luntz, han definido como "un terremoto político".

David Plouffe, un estratega demócrata que llevó la campaña de Barack Obama en 2008, hablaba en MSNBC de "un momento Defcon1", usando la imagen de máxima alerta para el ejército. Y desde el anonimato otro veterano estratega demócrata le decía a 'The New York Times' que "Joe tenía un profundo pozo de afecto entre demócratas y se ha secado". Ese estratega añadía: "Los partidos existen para ganar. El hombre en el escenario con Trump no puede ganar. El miedo a Trump suprimía la crítica a Biden. Ahora ese mismo miedo va a alimentar las llamadas para que se retire".

Lo que viene a continuación es una incógnita. De momento había un segundo debate organizado para el 10 de septiembre, una vez que se hayan celebrado ya las convenciones de los dos partidos, donde se deben formalizar las nominaciones de los candidatos. Y Biden, que se ha pasado por una fiesta de seguidores en Atlanta, ha dicho: "nos vemos en el próximo".