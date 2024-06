Charles Michel, presidente del Consejo Europeo: "Me siento muy confiado en que llegaremos a un acuerdo sobre los activos rusos para ayudar a Ucrania"

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, participará este jueves -junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en representación de la UE- a las principales mesas de debate que se llevarán a cabo en el primer día del G7 en Apulia (Italia). Antes tuvo tiempo de conceder una entrevista a un pequeño grupo de periodistas europeos, entre ellos El Periódico, del mismo grupo editorial.

¿Puede explicar qué están discutiendo exactamente sobre los activos rusos en el G7?

Lo primero que quiero recordar es que, desde el inicio de esta invasión a gran escala de Ucrania, hemos dejado muy claro que Rusia sería responsabilizada por su agresión. Yo mismo he hecho declaraciones de apoyo a la idea de que debíamos apuntar a esos activos congelados pero sabía que sería difícil porque había algunas cuestiones de derecho internacional y financieras. Por eso también la Comisión Europea elaboró algunas medidas más concretas e hicimos algunos avances, lo que demuestra que es posible hacerlo con el G7, con los estadounidenses, para mejorar nuestras medidas y que se entregue más dinero y más rápido a Ucrania. Porque ellos necesitan el dinero ya. Por eso, en este momento, me siento muy confiado en que se llegue a un acuerdo (entre los países del G7).

¿Pero estos 50.000 millones de los que se habla reemplazarían el fondo de 3.000 millones de euros anuales para Ucrania del fondo recientemente creado por la UE con dinero procedente de los beneficios que generan los activos rusos congelados?

En este momento no puedo compartir los detalles del acuerdo. Pero puedo decir que esto se suma a los 100.000 millones de euros que [la UE] ya ha dirigido a Ucrania desde el inicio de la guerra.

¿Le preocupa que la UE diga sí a la nueva propuesta pero luego haya países del bloque que no estén de acuerdo?

Intenté elegir bien las palabras para expresarme sobre esta cuestión. Me siento confiado, muy confiado, en que se llegue a un acuerdo aquí en el G7 y que sea apoyado por todos los países de la UE, porque hemos estado en contacto cercano con todos los jefes de estado y sus equipos para que estos no sean sorprendidos por esta propuesta.

¿Existe la posibilidad de que se inicien las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE durante su presidencia?

Esto es lo que espero, pero aún estamos preparando las reuniones con los países miembros, incluso con los que son un poco más reacios. Estamos intentando desminar el debate político.

¿Hungría será un problema?

No es un secreto. En el pasado tuvimos que aclarar algunos puntos con Hungría pero sistemáticamente logramos tomar decisiones.

Hablemos de Gaza. Ahora mismo hay una nueva propuesta de alto el fuego. ¿Hay que esperarse algo del G7 sobre esto?

Acabo de volver de Jordania donde participé en la iniciativa lanzada por el rey de Jordania, Egipto y la ONU. Es importante que estemos en estas reuniones para entender la perspectiva de la región. Desde nuestro punto de vista, y eso se reflejará en los debates de hoy, hay tres grandes prioridades. La primera es que la guerra se tiene que parar ya. Por eso es positivo que se haya aprobado una resolución [en el Consejo de Seguridad] de la ONU. Es positivo que hay una propuesta (del presidente estadounidense, Joe) Biden. Estamos poniendo presión para que se implemente este propuesta para un alto el fuego inmediato, el fin de la guerra, y la liberación de todos los rehenes [secuestrados por Hamas]. Lo segundo es que hay una catástrofe humanitaria y eso no es aceptable. […] No aceptamos dobles estándares y por eso debemos poner esta máxima presión para el acceso humanitario [de ayuda a a Gaza]. Mientras hablamos hay más de 70.000 niños separados de sus padres, muchos son huérfanos. Esto es terrible. Y punto tres, la solución de los dos Estados y el proceso de paz. […] Por supuesto la situación es difícil, pero ahora vemos una oportunidad […] y vemos que los países árabes están trabajando mucho para una propuesta concreta. Esto es importante porque esta guerra está afectando a muchos civiles [por el conflicto israelí-palestino], pero también tiene otras consecuencias, como la polarización que se vive en Europa.

Hay algunas formaciones de extrema derecha con una buena relación con (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu. ¿Cuál es su análisis?

Es un muy buen punto y no subestimo el resultado electoral, y creo que está en el interés del Consejo Europeo decir cuáles serán las orientaciones para el futuro. […] Por eso hemos insistido desde el Consejo Europeo que [se tiene que respetar] la ley internacional, no hay dobles estándares, estos son principios básicos, y confío en que los líderes se mantendrán en línea con esos principios. Enfrentamos dos grandes crisis, Ucrania, que es una amenaza directa para la estabilidad de Europa y a nivel mundial, y tenemos a la vez esta trágica situación en Oriente Medio, y creo que tenemos que ajustarnos a los principios, sin inconsistencias.

¿Qué lenguaje usarán en el G7 para referirse a China? ¿Se usarán los tonos duros de la cumbre de Hiroshima?

Dos puntos. La primera que tiene que ver con Ucrania y su integridad territorial, creo que no deberíamos rendirnos y que debemos dejar claro que nos esperamos que China tenga una postura más responsable en defender realmente la Carta de las Naciones Unidas y los principios de integridad territorialidad y soberanía de Ucrania. Es muy decepcionante que China no participe en la cumbre de paz sobre Ucrania que se celebrará en Suiza. El segundo elemento: a nivel de G7, por supuesto, tenemos que coordinarnos porque somos las economías más avanzadas del mundo y defendemos los principios de libertad y democracia, trabajamos juntos. Es una ocasión para tener un enfoque consistente sobre seguridad económica, que es algo que discutiremos, como también cómo diversificar nuestras cadenas de suministros. Queremos reequilibrar nuestra relación con China. Pero también tenemos cosas que discutir entre nosotros. No estoy seguro que todos los del G7 tenemos el mismo enfoque, por ejemplo, sobre la fijación de precios del carbono, algo que es muy importante para luchar contra el cambio climático. Esto es un debate.