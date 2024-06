El partido conservador francés destituye a su líder por intentar un pacto con Le Pen

La comisión ejecutiva del partido conservador Los Republicanos (LR) decidió este miércoles destituir a su presidente, Éric Ciotti, por defender una alianza con la ultraderecha de Marine Le Pen para las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y 7 de julio.

La votación ha sido adoptada por "unanimidad" de los miembros de la ejecutiva del LR, la corriente política heredera de los expresidentes Charles de Gaulle, Jacques Chirac y Nicolas Sakozy.

Ciotti, que ha recibido desde el martes una avalancha de críticas por su propuesta de pacto con el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN, que obtuvo una amplia victoria en las elecciones europeas del pasado domingo), se atrincheró horas antes del anuncio de su cese en la sede oficial de la formación, situada en el número 4 de la plaza del Palais Bourbon (frente a la Asamblea Nacional), alegando cuestiones de seguridad.

Esa inesperada decisión obligó a que los miembros de la ejecutiva, entre los que figuran el presidente del Senado, Gérard Larcher, varios presidentes regionales y el exministro y excomisario europeo Michel Barnier, a desplazarse 500 metros para reunirse en una fundación privada llamada Musée Social.

Ciotti, quien no estará presente en esa reunión, no ha dado marcha atrás en su idea de tejer una alianza con Reagrupación Nacional, partido al que hasta hace poco él mismo consideraba un "adversario de la República" por considerarlo no del todo democrático.

El hasta ahora líder fue elegido, contra todo pronóstico, presidente del LR en diciembre de 2022 en unas primarias del partido en las se impuso a la más moderada Valérie Pécresse, presidenta de la región que engloba la metrópolis urbana de París.