Lula le sugiere a Maduro que vuelva a invitar a la misión de la UE para que observe las elecciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a su par Nicolás Maduro a ampliar las misiones internacionales de observación de las elecciones del 28 de julio. De acuerdo con una nota oficial del Palacio Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño, ambos mandatarios "hablaron sobre el proceso electoral venezolano". Durante la conversación telefónica, Lula reiteró el apoyo de su país a los acuerdos de Barbados por los cuales el madurismo y sus adversarios se comprometieron en octubre pasado a crear las condiciones para una contienda transparente. Lula, agrega el comunicado, "destacó la importancia de contar con una amplia presencia de observadores internacionales". La idea de una mayor "amplitud" fue entendida en Caracas por los analistas político como un señalamiento crítico pero sutil de Lula a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la invitación a la Unión Europea para que envíe una misión de veeduría a los comicios.

La CNE obró días atrás como cadena de transmisión de Jorge Rodríguez, la principal autoridad parlamentaria de Venezuela, quien había expresado severas críticas a la postura europea respecto de las sanciones económicas que pesan contra el Palacio de Miraflores y afectan la vida económica y social.

Lula "manifestó su expectativa de que las sanciones en vigor contra Venezuela puedan ser levantadas, de modo de contribuir para que el proceso electoral pueda seguir adelante en un clima de confianza y entendimiento". Sin embargo, la exclusión de los observadores electorales europeos parece ir en contra de lo señalado por el brasileño.

El pronunciamiento de Lula se conoce después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) brasileño anunció que no enviaría ninguna misión a la contienda en el vecino país. El TSE no explicó las razones de la prescindencia. El hecho de que Brasil se pliegue a una misma decisión de Colombia ha llamado también la atención en Caracas. El ministro de Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo, explicó que no existía el tiempo necesario para conformar una delegación a la altura de las circunstancias. El argumento no ha dejado conforme a las autoridades venezolanas. De esta manera, los dos principales aliados políticos que tiene Maduro en Sudamérica carecerán de representación en las elecciones.

Tanto Lula como Gustavo Petro criticaron en su momento los impedimentos que tuvo María Corina Machado para presentarse como candidata de la oposición tras haber ganado una primaria. Petro, en tanto, es señalado como el promotor de una propuesta para que el madurismo se comprometa a aceptar el veredicto de las urnas, el 28 de julio, si le es desfavorable.

Expectativa

Se desconoce en medios opositores si el CNE podría revertir la medida contraria a la presencia de la UE en los comicios. Lo cierto es que por el momento, las otras dos organizaciones que la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) espera en Caracas y el resto del país para observar el proceso, el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, todavía no se pronunciaron sobre la invitación del CNE. El organismo también ha invitado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Comunidad del Caribe (Caricom), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Unión Africana y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (OPEIR).

En este contexto, Maduro intensifica su campaña electoral con anuncio de mejoras económicas y otros beneficios sociales. Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que representa a la PUD, realiza también su proselitismo aunque con una menor intensidad. Buena parte de las acciones de hace visible y competitiva su candidatura recaen en Machado, quien recorre el país llamando a los desencantados a votar por la oposición.