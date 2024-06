Gibraltar: un futuro en negociación pendiente de las europeas

Patricia Godino | La Línea

En La Línea de la Concepción hacía años que no había una tienda de souvenirs. En una ciudad que arrastra más del 35% de paro y que a diario se topa con titulares sobre el tráfico de hachís, presumir era un verbo casi desterrado para el ciudadano medio (otra cosa es la exhibición del lujo que practican los clanes de la droga en las redes sociales, claro). Pero hace unas semanas, en una de sus calles, ha abierto una de esas tienditas de tazas e imanes de nevera que, aquí, reproducen los rincones más pintorescos de este municipio gaditano. Una anécdota que describe un estado de ánimo en una tierra vigilada desde lo alto por esa imponente mole de piedra caliza que es el Peñón.

Por contra, el éxito de la colonia británica radica en haberse convertido desde antiguo más que en un souvenir en una joya que arrastra leyendas y sombras. Para los inversores es atractiva desde el punto de vista fiscal -no hay impuestos o son muy bajos-, pleno empleo, una renta media de 90.000 euros y un dinamismo empresarial gracias al juego online, las finanzas, el turismo y la construcción, sectores que mantienen los 15.400 trabajadores transfronterizos que cruzan la Verja, 11.000 españoles y casi la mayoría, residentes de La Línea. El pulmón laboral del Peñón, vitales para la comarca.

De un tiempo a esta parte, las cosas han cambiado. No en el fondo -el paro sigue alto y la renta media no llega a los 11.000 euros- pero hay cierto optimismo. Ha influido la arrolladora personalidad de Juan Franco, el alcalde más votado de toda España, que, en su tercer mandato y con un partido independiente, sigue siendo un martillo pilón para reclamar atención de las administraciones en un territorio estigmatizado. Pidió hace años ser ciudad autónoma, como Ceuta y Melilla, y un régimen fiscal especial, pero se topó con el no del Gobierno.

La sensación ahora es que el acuerdo supondría alcanzar esa zona de prosperidad compartida con el que todos los actores en estas negociaciones han bautizado el espacio de crecimiento económico que se aspira a alcanzar con el derribo de la frontera.

En la teoría, se mantendrían los empleos transfronterizos, se incentivaría la llegada a La Línea de esas empresas que, en un istmo de poco más de 7 km2, literalmente no caben en la colonia (un número que varía según la fuente: el Peñón dice que tiene 18.000 sociedades frente a las 30.000 que estima España) y se irían equilibrando las rentas de ambos territorios. "Estoy trabajando en poner las condiciones idóneas para que vengan inversores a La Línea: tengo terreno pero me hace falta un pequeño empujón que depende de que se alcancen esos acuerdos y de que el Gobierno de España ponga de su parte", explica Franco. "¿Y si resulta que consigo las mismas cosas que pedía como Ciudad Autónoma pero con este acuerdo?", aventura.

Frente a esa visión está la de otros alcaldes de la comarca del PP y la Junta de Andalucía, temerosos de que el derribo de la Verja suponga, a la postre, que Gibraltar termine de fagocitar la economía de la zona. Sin controles fronterizos, ¿quién vigilará el tráfico de mercancías o de productos como el tabaco?, ¿cómo se blindará la actividad del Puerto de Algeciras frente a la competencia del de Gibraltar?

"No podemos permitir un paraíso fiscal en territorio andaluz", avisó el presidente andaluz Juanma Moreno días atrás. "Sería difícil que la zona de prosperidad compartida no creara un boom económico en la zona", comentaba el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en los primeros compases de las negociaciones. Y ahí siguen.