Putin viaja a Pekín esta semana con Ucrania y Gaza en la agenda

Dos buenos y viejos amigos se reencontrarán esta semana en Pekín. Será la primera salida de Vladímir Putin desde su reelección de la misma forma que Xi Jinping visitó Moscú tras estrenar su tercer e inédito mandato, signos de la afinidad de dos líderes que se han visto docenas de veces en los últimos años. La visita ya había sido anunciada y faltaba concretar las fechas, probablemente retrasadas porque Putin lidiaba con el cese de su ministro de su Defensa.

No parece casual que dos días antes apareciera por sorpresa el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en Ucrania. Al presidente Volódimir Zelenski se le amontonan razones para la inquietud. El rebajado entusiasmo en Estados Unidos por su causa, la sombra de Donald Trump tras las presidenciales de noviembre o las noticias desde el frente. La ofensiva de Rusia ha ganado en los últimos días más de un centenar de kilómetros cuadrados y forzado la evacuación de miles de civiles. “Sabemos que es un momento delicado”, ha aclarado Blinken. Para revertir la tendencia ha prometido nueva ayuda militar “que va a ser decisiva contra la agresión rusa en el campo de batalla”, ha pronosticado. Ha querido Blinken sosegar a Zelenski horas antes de que las portadas globales muestren otro abrazo de Xi y Putin.

Cooperación bilateral

La presentación en la prensa oficial china ha sido sucinta. Ambos líderes hablarán sobre “la cooperación en varios campos de las relaciones bilaterales y de asuntos regionales e internacionales de interés común”, ha anunciado Xinhua. Putin también se reunirá con el primer ministro, Li Qiang, y visitará Dalian, capital costera con fuerte influencia rusa, en dos días con apretada agenda.

Quizá Putin le pida auxilio a Xi en su guerra contra Ucrania aunque a estas alturas, tras decenas de cumbres diplomáticas y llamadas telefónicas, ya habrá entendido que no sacará más que emocionantes declaraciones de fraternidad y cooperación bilateral. No ha enviado China una cantimplora a las tropas rusas en más de dos años de conflicto y tanto sus principios diplomáticos como sus intereses descartan un viraje. Xi, en su reciente viaje a Europa, ha vuelto a escuchar que cualquier ayuda a Moscú arruinará las relaciones con Bruselas. Washington acusa sin pruebas a Pekín de venderle a Rusia material de doble uso, civil y militar, mientras China promete que no va más allá del comercio ordinario. La caída en marzo y abril respecto al volumen del pasado año, según los datos de aduanas, insinúa que Pekín pretende protegerse frente a las sanciones de Bruselas y Washington.

Sintonía geopolítica

Sobre la sintonía geopolítica no hay dudas. China ha culpado a la expansión de la OTAN del desaguisado en Ucrania y se esperan nuevos llamamientos conjuntos a un mundo multilateral que sepulte la hegemonía estadounidense, la mentalidad de guerra fría y las prácticas neocolonialistas. No escasean las trifulcas ni la desconfianza histórica entre Moscú y Pekín pero la hostilidad de Washington afianza sus vínculos. Hoy ha anunciado Joe Biden, presidente estadounidense, un nuevo paquete de aranceles por valor de 18.000 millones de dólares contra las importaciones chinas. Pekín asume que el clima se deteriorará sin remedio a medida de que se acerquen las elecciones de noviembre y ambos candidatos, Biden y Trump, se esfuercen en ganarse a la clase trabajadora con discursos antichinos.

Tampoco discuten sobre Gaza. Ni Pekín ni Moscú han condenado el ataque de Hamás y, siguiendo la postura global mayoritaria, responsabilizan a Israel y EEUU de los 35.000 muertos.