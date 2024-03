La publicación del primer vídeo de Kate Middleton atenúa las especulaciones sobre su estado de salud

La publicación del primer vídeo de la princesa de Gales, Kate Middleton, desde que fue sometida a una operación abdominal a mediados de enero ha ayudado a aplacar las crecientes especulaciones sobre su estado de salud. Los principales medios de comunicación británicos se han hecho eco este martes de las imágenes –captadas con un teléfono móvil y publicadas en exclusiva por el diario 'The Sun'– y han confirmado su veracidad, a pesar de las dudas planteadas en las redes sociales. El vídeo fue grabado el fin de semana pasado a la salida de una tienda de productos agrícolas cerca de su residencia en Windsor y ha corroborado que Kate está haciendo progresos en su recuperación.

Las imágenes muestran a la princesa sonriente y en un aparente buen estado de salud junto a su esposo, el príncipe Guillermo. Algo que, según 'The Sun', ha contribuido a "poner fin a lo que el palacio ha llamado la 'locura' de las redes sociales". Otros medios han tratado de reforzar poco después este mensaje, entre ellos el canal de noticias Sky News, que ha realizado una comprobación facial para confirmar que se trata de la princesa. "Es ella, creedme. Hemos pasado esta imagen por una herramienta de comparación de rostros y es Kate. No hay duda de eso, así que podéis olvidaros de los rumores", ha asegurado la corresponsal de la familia real de la cadena, Laura Bundock.

Errores de comunicación

A pesar de que la publicación del vídeo ha ayudado a lanzar un mensaje de tranquilidad y a desmentir rumores, la crisis desatada por la falta de información y por los errores de comunicación del equipo de los príncipes de Gales sigue sin resolverse. La manipulación de la única foto oficial de la princesa publicada hasta ahora echó más leña al fuego la semana pasada y provocó un aumento de la desconfianza hacia la institución. "El hecho de pensar que podría desaparecer durante dos meses fue ingenuo", ha explicado este martes el autor y comentador sobre la familia real Rob Jobson en un encuentro con corresponsales extranjeros en Londres. "Es un error que tienen que corregir".

El palacio de Kensington, encargado de gestionar la agenda de los príncipes de Gales, ha insistido desde el principio en la voluntad de Middleton de mantener en privado los asuntos de salud. Algo que no es nuevo en la casa real británica, a pesar de los recientes gestos de transparencia del rey Carlos III con el cáncer diagnosticado a principios de febrero y sus esfuerzos por mostrar que sigue en activo, a pesar de su retirada de la vida pública. "Los británicos no tienen un problema con Kate, la mayoría sienten simpatía por ella y no la atacan. El problema fue publicar una fotografía que no es auténtica, pero estoy seguro de que el palacio ha aprendido la lección y de que no volverán a cometer el mismo error", ha añadido Jobson.

Apoyo popular

Más allá de los errores, la confianza en la princesa parece no haber menguado significativamente. Según una encuesta publicada este martes por Sky News, un 70% de los británicos no ha cambiado su opinión sobre la princesa en los últimos meses, frente a un 18% que sí lo ha hecho (para la mitad de ellos su imagen ha mejorado y para la otra mitad, ha empeorado). La misma encuesta muestra que poco más de un tercio de la población considera que el palacio ha dado poca información sobre su estado de salud, frente a un 46% que opina que se han ofrecido los datos necesarios o incluso demasiados. El 19% restante asegura no saber qué responder.

A pesar de que algunas teorías conspirativas siguen vivas en las redes sociales, una mayoría de los británicos parecen entender la ausencia de la princesa de la vida pública y respetan su privacidad. Los responsables del palacio de Kensington confían en recuperar la normalidad institucional lo antes posible, algo que previsiblemente sucederá cuando Kate retome su actividad y sus compromisos públicos. Un regreso que, según fuentes cercanas a la familia citadas por el diario 'The Times', no se producirá antes del 17 de abril, el día en que los hijos de los príncipes de Gales regresarán al colegio tras las vacaciones de Semana Santa.

Para entonces, es posible que la princesa ya esté recuperada del todo e incluso se ha abierto la puerta a que pueda hablar públicamente sobre sus problemas de salud, algo que en todo caso se produciría bajo sus propios términos y en el momento que considere oportuno. Mientras, la institución tratará de recuperar una credibilidad que ha quedado debilitada públicamente y de corregir los errores cometidos en las últimas semanas, con la esperanza de que los rumores que rodean a la familia real, y a Kate en concreto, se desvanezcan definitivamente.