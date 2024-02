La justicia francesa ha condenado este lunes al partido centrista MoDem, pero ha absuelto a su líder François Bayrou, por una trama de falsos asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo. El Tribunal de París ha declarado culpables a 8 de los 11 dirigentes de esta formación —la segunda con una mayor representación parlamentaria en el seno de la coalición macronista— juzgados durante el pasado otoño por este affaire, basado en el hecho de haberse aprovechado de fondos de la Eurocámara para pagar a trabajadores del partido.

Aunque el Tribunal parisino ha reconocido la existencia de los delitos y condenado a la mayoría de los representantes del MoDem, ha absuelto a Bayrou, líder de la formación. "Ningún elemento permite afirmar que tenía constancia de la no ejecución de los contratos de asistentes parlamentarios", ha asegurado en la sentencia el juez Gérald Bégranger. El magistrado ha reconocido asimismo que "muy probablemente" algunos de los hechos juzgados se cometieron con "la autorización de Bayrou". La falta de pruebas ha beneficiado, sin embargo, al exministro de Educación (entre 1993 y 1997) y Justicia (durante poco más de un mes en 2017).

"Una pesadilla que duró siete años"

"Acaba de terminarse una pesadilla que duró siete años", ha reaccionado Bayrou, quien ha preferido ver el vaso medio lleno tras el anuncio del veredicto. El histórico alcalde de Pau (sur de Francia), cuyo apoyo resultó clave en la victoria de Emmanuel Macron en 2017, había tenido que dimitir ese año como ministro de Justicia a causa de su imputación. El actual Alto Comisario del Plan —un organismo gubernamental creado en 2020— hizo de la "honestidad y la ejemplaridad" el ADN de su figura, algo que queda en entredicho tras la condena de su partido por este caso de corrupción.

François Bayrou a été relaxé "au bénéfice du doute" dans l'affaire des assistants parlementaires européens du MoDem. Une décision qui éclaircit l'horizon politique du triple candidat à la présidentielle #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/LMmg7MPbiY — Agence France-Presse (@afpfr) 5 de febrero de 2024

No obstante, Bayrou ha obtenido un premio de consolación no menor: el haber evitado una pena de prisión condicional y de inhabilitación de 30 meses, más una multa de 700.000 euros, como había pedido la fiscalía. Esta sentencia absolutoria puede relanzar la carrera de este veterano dirigente, que se presentó en las elecciones presidenciales de 2002, 2007 y 2012. Pese a tener 72 años, Bayrou no ha descartado presentarse en los comicios de 2027 e intentar reemplazar a Macron, quien no podrá optar a su reelección debido a la limitación constitucional de dos mandatos.

Entre 12 y 18 meses de prisión condicional

Un futuro político más sombrío les espera a los ocho dirigentes centristas —entre ellos, cinco exeurodiputados— condenados a penas de entre 12 y 18 meses de prisión condicional. El MoDem y el UDF —la tradicional formación de Valéry Giscard d’Estaing de la que formó parte Bayrou hasta 2007—, como personas jurídicas, también han sido declaradas culpables. A todos ellos, los castigan por haber participado en una trama que consistía en pagar a trabajadores del partido en París a través de los fondos destinados a los asistentes de cada eurodiputado. En total, desviaron unos 293.000 euros del Parlamento Europeo entre 2005 y 2017.

La decisión "reconoce un engaño", pero considera que "no se trataba de un funcionamiento sistémico", ha asegurado Patrick Maisonneuve, abogado del Parlamento Europeo, que participó como parte civil en el juicio, siendo la primer vez que esto sucedía en Francia. La ultraderechista Marine Le Pen y otros representantes de Reagrupación Nacional se sentarán a finales de año en el banquillo de los acusados por otro caso parecido. Y podrían condenarles a penas más severas, puesto que en ese affaire la fiscalía sí que los acusa de "carácter sistémico".