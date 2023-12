El actor estadounidense Jonathan Majors fue declarado culpable de agresión y acoso este lunes en Manhattan, Nueva York, por atacar a su entonces novia en un automóvil. No obstante, el jurado, compuesto por seis personas, determinó que Majors no era culpable de otros dos cargos que requerían que los fiscales demostraran que había actuado con intención.

Tras la deliberación, medios especializados de Estados Unidos reportaron que Marvel Studios despidió al actor, quien interpretaba al villano Kang el Conquistador en el universo cinematográfico del estudio.

Majors, de 34 años y protagonista de 'Creed III' y 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania', estaba acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra una mujer tras una llamada a la policía por una disputa doméstica el 25 de marzo, por la que fue detenido y después puesto en libertad. El actor, que hoy vestía un traje gris, no reaccionó visiblemente al veredicto, aparte de entrecerrar ligeramente los ojos y arrugar la frente, según The New York Times.

Durante el proceso de dos semanas, el actor no testificó. Pero sí lo hizo su ahora exnovia, Grace Jabbari, quien describió en detalle el altercado que dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

Con este veredicto la carrera cinematográfica de Majors se complica. En los últimos meses, el actor ha perdido contratos de publicidad y gestión de proyectos, al haber sido dado de baja de la empresa representante de talentos Entertainment 360 y perder un papel en el filme 'The Man in My Basement'. Sin embargo, la decisión de Marvel Studios de romper lazos con el intérprete es la consecuencia profesional de mayor repercusión hasta el momento.

El actor podría alcanzar menos de un año de cárcel como condena y su sentencia está prevista para el 6 de febrero.