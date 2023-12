Distintas reacciones ha suscitado, dentro y fuera de la Iglesia católica, el inédito anuncio del Vaticano de autorizar las bendiciones a uniones de hecho o parejas homosexuales. Mientras que para unos es una clara señal de la voluntad del papa Francisco de construir una Iglesia más moderna e inclusiva, para otros no es más que el reflejo de una institución en crisis que se enfrenta al futuro poniendo parches más que dando las respuestas que se reclaman.

Voces como la de la teóloga española Cristina Inogés han festejado abiertamente el anuncio. “Poco a poco. Paso a paso. Desde hacía tiempo se caminaba hacia este momento”, ha comentado Inogés. La misma postura mantiene James Martin, considerado un referente dentro de la Iglesia católica para el colectivo LGTBIQ+, quien calificado la decisión como un “gigantesco paso hacia adelante”, ya que antes “no se permitía que obispos, sacerdotes y diáconos” diesen esta bendición “en ningún entorno”.

Más aún, Martin puso énfasis en el 'Responsum', el documento con el que hace tan solo dos años la Congregación de la Doctrina de la Fe (el ex-Santo oficio del Vaticano) negó que pudiera ser posible que los curas bendijeran a parejas gais. En ese entonces, “el propio Papa se quedó descontento con esa publicación y posteriormente la persona (entonces) responsable (el cardenal español Luis Ladaria) fue removida”, reveló el sacerdote norteamericano que, en los pasados meses, fue recibido por el pontífice argentino.

Medida tardía

Incluso desde la conservadora Iglesia de EEUU han llegado algunas tibias declaraciones de júbilo por la decisión. “Esta declaración es una importante aclaración que reconoce y responde a diversas realidades de la vida de las personas, al tiempo que sostiene las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio sacramental”, ha dicho el obispo Óscar Cantú, de la diócesis de San José en EEUU, donde en el pasado hubo conflictos por cuestiones relacionadas con la participación de personas LGTBIQ+ en actividades religiosas locales.

Aun así, el hecho de que el Vaticano subrayara que la medida de no representa una equiparación del matrimonio a otras uniones ha sido motivo de polémica entre la comunidad LGTBIQ+. Testigo de ello han sido las palabras del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de Chile. Se trata de una “medida tan tardía, como contradictoria" y que "daña la dignidad de quienes son creyentes”, ha criticado el colectivo.

Críticas feroces

Esta también ha sido la postura de Gay.it, uno de los semanarios online especializados en información LGTBIQ+ en Italia. “Parece una buena noticia, pero en verdad […] la Iglesia de Roma solo le regala unas simbólicas migajas a las parejas homosexuales”, considera la revista en un artículo no firmado, en el que también subraya que la decisión del Papa no ha cambiado la doctrina tradicional y que, al igual que ocurre en Italia, la medida no equivale a una equipación con el matrimonio igualitario.

En la misma línea, aunque por motivos opuestos, también se ha pronunciado contrario el sector más conservador de la Iglesia, que inmediatamente lanzó feroces críticas contra Francisco y el cardenal argentino que elaboró el documento, Víctor Manuel 'Tucho' Fernández. El nuevo documento vaticano es “pura ficción”, ya que dar la bendición a personas del mismo sexo es “completamente contrario a la moral católica”, ha escrito InfoCatólica, uno de los blogs ultraconservadores a través de las cuales se expresa el universo más tradicionalista de la Iglesia.