Boris Johnson ha desplegado todo su arsenal de argumentos para tratar de defenderse este jueves de las preguntas incisivas de los miembros de la comisión de la Covid. En su segundo día de comparecencia, el ex primer ministro británico ha abordado la respuesta de su Gobierno en la segunda mitad de 2020 y ha vuelto a relativizar su responsabilidad en el 'Partygate', minimizando la magnitud del escándalo de las fiestas en Downing Street y en otros edificios gubernamentales durante la pandemia. "Lo que ha entrado en la conciencia colectiva sobre lo ocurrido está a un millón de millas de distancia de lo que realmente sucedió", ha dicho Johnson ante el abogado principal de la investigación, Hugo Keith, en una declaración en la que se le ha visto visiblemente más apagado e irritado.

El ex primer ministro ha pedido disculpas por los "errores" cometidos en Downing Street y ha reconocido que, si pudiera volver atrás, habría hecho las cosas de otra forma. "Habría enviado repetidos mensajes [a los funcionarios y miembros del Gobierno] diciendo que por favor se aseguraran de que todo el mundo podía ver que se estaban siguiendo correctamente las directrices", ha asegurado Johnson, quien ha insistido en que los trabajadores no eran conscientes de que se estaban incumpliendo las normas del confinamiento en las reuniones y fiestas en la sede del Gobierno británico. En su opinión, el respeto a las normas del covid fue "logísticamente imposible" debido al elevado número de personas que pasaban por las oficinas y al alto volumen de encuentros de trabajo.

Impulso a la economía

Más allá de las fiestas, gran parte del interrogatorio de Keith ha estado centrado en la toma de decisiones durante el verano de 2020, cuando se tomaron una serie de medidas para impulsar la economía tras estabilizar los contagios. Entre esas medidas se encontraba el programa 'Eat out, help out' (Comer fuera para ayudar), un plan para incentivar el consumo en los bares y restaurantes con descuentos para los clientes y que se llevó a cabo sin el conocimiento de los principales asesores científicos ni de su ministro de Sanidad, Matt Hancock, según sus propias declaraciones a la comisión. Preguntado sobre este asunto, Johnson ha asegurado que creía que sus asesores sabían de la existencia de este plan. "No fue algo secreto, sino más bien algo que se publicitó. Fue algo que discutimos en reuniones en las que creo recordar que estaban presentes", ha señalado.

El ex primer ministro ha tratado de defenderse de las acusaciones que señalan que ignoró las advertencias de los epidemiólogos, que le aconsejaron aplicar normas más restrictivas después del verano, y optó por un confinamiento por niveles después en vez de imponer un cierre a nivel nacional. Una alternativa que fue "divisiva y difícil de implementar" y que provocó algunas tensiones y errores de comunicación con las administraciones locales. "Se volvieron muy injustas entre zonas, porque un pueblo se encontraba con restricciones muy fuertes y el pueblo de al lado no, a pesar de que la incidencia del virus era la misma", ha señalado Johnson, quien ha asegurado sin embargo que "valía la pena intentar" esta estrategia.

"Dejar que fluya"

La apuesta de Johnson por abrir la economía bajo el riesgo de aumentar los contagios ha sido documentada en varias ocasiones por sus asesores y colaboradores, a través de mensajes de texto y apuntes recogidos por la comisión. El abogado principal de la acusación ha mostrado varios extractos del diario personal del principal asesor científico de Johnson, Patrick Vallance, en los que afirma que el ex primer ministro apostó por "dejar fluir" la situación y dejar a las personas mayores a merced del destino. Algo que Johnson ha negado. "La implicación que intenta sacar de esas conversaciones es completamente errónea, mi postura era que teníamos que salvar las vidas humanas en todas las etapas".

Johnson ha insistido en que las capturas y los mensajes expuestos por la comisión "no hacen justicia" al trabajo que hizo y ha vuelto a reafirmar que su prioridad principal era salvar vidas. "Si nos fijamos en lo que hicimos en realidad, sin tener en cuenta los relatos que se han extraído de los apuntes de la gente en las reuniones... la conclusión es que nos encerramos tan pronto como pudimos". El ex primer ministro ha puesto punto y final a su comparecencia, de más de 10 horas, haciendo un llamamiento para que la comisión trate de poner luz sobre el origen de la pandemia.