La situación en la Franja de Gaza sigue siendo la preocupación número uno de los Veintisiete que miran con impotencia al bloqueo de la ayuda humanitaria en la frontera. “La ayuda tiene que llegar, no sirve de nada amontonar camiones en la frontera si estos no pueden entrar dentro”, se ha quejado este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que este martes inicia una gira por la zona que le llevará a visitar Israel, Palestina, Bahrein, Arabia Saudí, Qatar y Jordania. En la maleta llevará un nuevo plan con las condiciones que deben darse para lograr una solución a medio y largo plazo al conflicto.

“Esta tragedia debería ser una ocasión para que todo el mundo entienda que hay que buscar una solución basada en la construcción de dos Estados. No se trata solo de reconstruir Gaza, esto ya lo hemos hecho varias veces, sino de construir un estado para los palestinos y esto requiere abordar el día después, aunque los estados árabes no quieren (y) quieren hablar del día de hoy”, ha explicado tras la reunión del consejo de ministros de exteriores celebrado en Bruselas. Borrell ha transmitido a los 27 un nuevo marco con las condiciones que deberían darse para llegar a una solución en la que tendrán que trabajar con Estados Unidos y los Estados árabes.

El jefe de la diplomacia europea lo ha resumido en un planteamiento con “3 síes y 3 noes". En primer lugar, no al desplazamiento forzado del pueblo palestino fuera de Gaza porque “no puede haber una expulsión de los palestinos para ser acogidos en otros países”. En segundo, no a una reducción del territorio de la Franja por parte de Israel y a la reocupación. Y, en tercer lugar, “no a disociar los problemas palestinos en su conjunto”. En cuanto a los tres síes, se centran en buscar actores que ayuden a construir las instituciones –“A Gaza tiene que volver una Autoridad Palestina” con la legitimidad definida y decidida por el Consejo de Seguridad a Naciones Unidas, ha avisado el político español-, sí también a una implicación “firme” de los países árabes en la búsqueda de una solución y sí a un mayor compromiso de la UE en la región y en particular en la construcción del estado palestino.

Europa, más presente

“Hemos estado demasiado ausentes. Hemos delegado en Estados Unidos pero Europa tiene que comprometerse más porque de lo contrario, si no se encuentra una solución ahora, veremos un ciclo de violencias que se perpetuará de generación en generación, de funeral en funeral. Para contribuir a esta dinámica política pasado mañana iniciaré una visita a Israel, Palestina, Bahrein, Arabia Saudi, Qatar y Jordania”, ha anunciado tras una reunión muy centrada de nuevo en la ayuda humanitaria y en la necesidad de posibilitar su entrada en la zona. “Alguna ayuda ha entrado pero hablamos de 40 camiones al día de media por el paso de Rafah, que es muy poco en comparación con los 500 camiones al día que pasaban antes de la guerra”, ha reconocido Borrell que ha alertado también de que 20 de los 36 hospitales de Gaza han dejado de funcionar.

La UE reconoce que el paso de Rafah es insuficiente para permitir el paso de camiones y consideran esencial aumentar la capacidad de tránsito lo cual se puede hacer “abriendo más puertos terrestre”s o “desarrollando la iniciativa chipriota de un corredor marítimo pero en Gaza no hay puertos y para ello habría que construir puentes flotantes y es lo que se está estudiando en este momento para hacer viable esta iniciativa”, ha explicado el jefe de la diplomacia europea

Sanciones a los diamantes rusos

La cita también ha servido para hacer balance de otros dos conflictos. El de Armenia y Azerbaiyán y la guerra de Rusia contra Ucrania. Los ministros de exteriores han escuchado por videoconferencia el último balance de su homólogo ucraniano Dymitro Kuleba y han hablado de las necesidades de cara a este próximo inverno. Borrell también ha confirmado que la Comisión Europea ultima ya el último paquete de sanciones contra Rusia, el duodécimo desde que empezó la guerra, que previsiblemente se aprobará este miércoles. La propuesta incluirá la prohibición de importación de diamantes de Rusia, nuevas restricciones en cuanto a los topes del petróleo “para que Rusia no gane tanto dinero”, y más medidas para luchar contra la elusión de las sanciones.

Una vez que Bruselas presente la propuesta tendrá que ser aprobada por unanimidad por los Veintisiete para que tenga efecto. La undécima ronda de sanciones contra el Kremlin fue aprobada a final de junio. Aunque las restricciones a los diamantes son una de las medidas reclamadas desde Kiev desde hace meses hasta ahora la UE se había resistido a dar el paso a la espera de un acuerdo en el G7, reclamado por Bélgica a cambio de dar su visto bueno.