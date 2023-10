Lo más importante en estos momentos a ojos del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, es conseguir una "pausa humanitaria" para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Es el mensaje con el que ha llegado a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra en Luxemburgo. "No puedo anticipar el resultado de la reunión, pero ciertamente es algo sobre lo que los ministros tendrán que discutir" y "personalmente, creo que la pausa humanitaria es necesaria para permitir que el apoyo humanitario llegue a [Gaza] y se distribuya", ha explicado a su llegada a una reunión en la que también estará sobre la mesa un posible "alto el fuego" que ayude a poner fina a una escalada guerra entre Hamás e Israel.

Borrell se suma así a las peticiones del Parlamento Europeo y del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que lleva días pidiendo una "pausa humanitaria" para permitir el envío de ayuda humanitaria además de la liberación de los rehenes secuestrados. La cuestión, según ha precisado el político español, no solo estará en la mesa de los jefes de la diplomacia europea este lunes. También en el Consejo Europeo que celebran los líderes de la UE este 26 y 27 de octubre en Bruselas y en el que seguirán trabajando sobre la base de la declaración política que adoptaron hace una semana.

“Como persona, ¿quién estaría en contra de un alto el fuego? Un alto el fuego significa que nadie morirá ese día. Pero tenemos que pensar en cuáles son los objetivos, y para Israel, y creo que para el mundo occidental, el objetivo sería ir después de Hamás, la organización terrorista que ha estado aterrorizando a Israel durante muchos años”, ha advertido el letón Krisjanis Karins sobre un alto el fuego que por ahora no genera la unanimidad. "Me parece difícil poder pedir a Israel que no se defienda", ha dicho por su parte el italiano Antonio Tajani. Y lo mismo su homólogo checo, Jan Lipavsky. "Existe una organización terrorista que controla Gaza, que lanza ataques todos los días. Espero que nadie ponga en cuestión el derecho de Israel a defenderse".

La última vez que se habló de una posible tregua humanitaria fue este pasado sábado durante la cumbre organizada por Egipto en el Cairo donde Guterres hizo un "llamamiento dramático" a Israel que se ha saldado con una limitada apertura de la frontera, a través del paso de Rafah. "El primer día se permitió la entrada de 20 camiones, 20. Ayer fueron unos 20 más. Pero en tiempos normales, sin guerra, (hay) 100 camiones entraban a Gaza cada día. Está claro que 20 [camiones] no son suficientes", ha avisado el jefe de la diplomacia europea que ha recordado también que más de la mitad de la población de la Franja ha tenido que ser desplazada.

Agua y electricidad

Además de Borrell también acude a la reunión de ministros de Exteriores el comisario de Ayuda Humanitaria, Janez Lenarcic, para explicar el estado de la situación en un territorio que particularmente necesita combustible para que sigan funcionando las centrales eléctricas y las estaciones desalinizadoras de agua. "De lo contrario, no hay agua, no hay electricidad. Sin agua y electricidad, los hospitales apenas pueden funcionar. Es importante traer más, más rápido y, en particular, incorporar los elementos básicos que permiten restablecer el suministro de agua y electricidad", ha recordado el político español que se ha referido a la multiplicación de la ayuda por parte de Bruselas.

El problema, reconoce, es que hay filas y filas de camiones esperando para entrar. "¿Quién es el principal obstáculo? ¿Egipto?, ¿Israel?", le ha preguntado a Borrell. "Egipto está dispuesto a dejar entrar a todos los camiones que están haciendo cola. No quiero echarle la culpa a nadie, pero el caso es que no están entrando", ha lamentado el diplomático europeo que ha apuntado a que otra de las cuestiones claves para destensar la situación y evitar una escalada es el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás, aunque "la prioridad en este momento es hacer que la ayuda humanitaria llegue a Gaza".

"Es muy necesario que haya pausas humanitarias porque es absolutamente necesario que haya más ayuda humanitaria y que la gente reciba ayuda, medicinas, alimentos, agua", ha reivindicado la holandesa Hanke Bruins. En todo caso, Borrell defiende al mismo tiempo la necesidad de "empezar a pensar en cómo reactivar el proceso político" de paz que lleva "olvidado" desde hace mucho tiempo. "Las grandes potencias se han olvidado de la cuestión palestina pensando que se iba a resolver sola o que no importa (pero) sí, importa. Tenemos que seguir trabajando en esto", ha reivindicado sobre un conflicto y una respuesta europea que genera discrepancias entre los Veintisiete.