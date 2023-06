La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se manifestó hoy a favor de la creación de un ejército europeo común que vaya más allá de la actual cooperación comunitaria en materia de defensa. "La OTAN no está en todas partes. Y existen escenarios en los que la Unión Europea es reclamada. Y tenemos que estar en condiciones de actuar de forma activa", dijo en Berlín en un foro organizado por la cadena alemana "WDR".

No obstante, reconoció que la cuestión de cómo decidir el despliegue de tropas europeas en un escenario así plantea interrogantes complicados y todavía requiere mucho "debate", ya que se trata de situaciones que pueden ser una cuestión "de vida o muerte". Por otro lado, Von der Leyen descartó la posibilidad de convertirse en la nueva secretaria general de la OTAN, en sucesión del noruego Jens Stoltenberg. "Es seguro que no estoy a disposición de la OTAN", afirmó. Por el contrario, no excluyó renovar su candidatura para su cargo actual como presidenta de la CE e indicó que se trata de una decisión que va a tomar en la segunda mitad de este año.

Von der Leyen se pronunció además sobre la reforma del sistema europeo de asilo, sobre la que los ministros de Interior de la UE decidirán este jueves en Bruselas y que prevé externalizar los procedimientos de asilo a las fronteras exteriores de la Unión. "En nuestras fronteras exteriores todos deben ser tratados de forma igualitaria y justa", afirmó y agregó que el sistema propuesto garantizará un reparto justo de los refugiados a nivel europeo.

Preguntada por la aspiración de Ucrania de integrarse en la UE, Von der Leyen señaló que ello requiere "mucho trabajo y muy intensivo" por parte de Kiev, que cuenta para ello con el apoyo de Bruselas y se declaró "impresionada" por los esfuerzos realizados en este sentido en medio de una guerra.