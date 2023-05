Tras la solemne ceremonia de coronación del rey Carlos III celebrada este sábado en la Abadía de Westminster, el Reino Unido continuará este domingo con los festejos para marcar el acontecimiento histórico. Por todo el país tendrán lugar miles de fiestas y comidas populares, y por la tarde el Castillo de Windsor acogerá un concierto en el que participarán artistas como Katy Perry, Take That, Lionel Richie o Andrea Bocelli.

Está previsto que miembros de la familia real participen en algunos de los festejos populares. Los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, acudirán a una comida en Cranleigh (Surrey, en el sureste de Inglaterra), y la princesa Ana y su marido, el vicealmirante Tim Laurence, se unirán a una fiesta en Swindon (a unos 130 kilómetros al este de Londres). También participarán en el 'Big Lunch' las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés, el otro hermano del Rey.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, será otro de los que se sumen a los festejos en un almuerzo con invitados que incluirán familias ucranianas y grupos de jóvenes. Se estima que en todo el país se celebren unos 50.000 actos de estas características.

Para el 'Big Lunch', Carlos y Camila propusieron elaborar la "quiche de la coronación", una receta vegetariana que divulgaron en sus redes sociales y que se prepara con espinacas, habas, estragón, leche, nata, huevos y queso cheddar.

Concierto en Windsor

Por la noche, a partir de las 21.00 hora española, dará comienzo el 'Coronation Concert' en el Castillo de Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres), uno de los palacios de la familia real británica y al que la reina Isabel II acudía a pasar los fines de semana. Carlos y Camila, así como los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, estarán entre los 20.000 asistentes que seguirán el evento desde los jardines del castillo.

Entre los artistas que actuarán destacan el grupo británico Take That, la cantautora nigeriana Tiwa Savage, el pianista Lang Lang, Katy Perry, Lionel Richie, Olly Murs, Andrea Bocelli o Paloma Faith. Además, habrá representaciones del Royal Ballet, The Royal Opera House, The Royal Shakespeare Company, The Royal College of Music y The Royal College of Art. Y tendrán un papel destacado los actores Tom Cruise y Joan Collins, así como el popular osito Winnie the Pooh.

Entre la lista de artistas que declinaron participar en el espectáculo por diversos motivos están Elton John, Adele, Ed Sheeran o Harry Styles.