El autor confeso del asesinato de una adolescente española en el sur de Francia reconoció haberla agredido sexualmente antes de haberla estrangulado. Así lo ha indicado la cadena de televisión francesa 'BFM TV', que suele contar con buenas fuentes entre las fuerzas de seguridad. El atroz homicidio de Vanessa, de 14 años, cometido el viernes conmovió a los habitantes de Tonneins, un municipio de menos de 10.000 habitantes situado a unos 100 kilómetros al este de Burdeos. Este domingo se conocieron nuevos detalles del sospechoso, quien reconoció los hechos.

"Sé por qué estáis aquí", dijo el presunto asesino, un francés de 31 años, cuando agentes de policía fueron a detenerlo en su domicilio. El sospechoso indicó él mismo la casa abandonada donde se encontraba el cadáver. Con el paso de las horas, va ganando fuerza la hipótesis de un homicidio machista y por motivos sexuales. La desaparición y muerte de la adolescente, cuya familia con raíces colombianas se había mudado al país galo hacía un año, ocurrieron el viernes, pero no se tuvo conocimiento de ello hasta el sábado. Coincidiendo con una jornada en la que decenas de miles de francesas y franceses se manifestaron contra la violencia machista, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según fuentes cercanas a la investigación, citadas por varios medios franceses, Romain C. agredió sexualmente a la menor, incluso pudo haberla violado, antes de quitarle la vida. La autopsia determinará las agresiones sexuales que sufrió y el lugar donde ocurrieron. La investigación apunta a que pudieron haberse producido en el coche del sospechoso, al que hizo subir a la víctima cuando salía del instituto y a pesar de ser un desconocido para la familia. La fiscalía informó en un comunicado de que su detención en comisaría se alargó durante este domingo. Cuando concluya probablemente será imputado por la Justicia y encarcelado.

Problemas con el alcohol

El presunto homicida, aparentemente bien integrado en la sociedad y que trabajaba en la construcción, ya había sido condenado. En su historial figura una pena de dos semanas de cárcel por una agresión sexual en 2006, cuando tenía 15 años. Desde entonces, las autoridades policiales y judiciales no tuvieron conocimiento de que hubiera cometido nuevo delitos de este tipo. De hecho, su nombre no estaba inscrito en el registro de los delincuentes sexuales, puesto que había sido condenado cuando era menor de edad.

La noticia del homicidio también impactó a los compañeros y excompañeros de trabajo del presunto asesino. "Estoy sorprendida, todo el mundo está sorprendido", ha declarado una mujer de su entorno. "Pienso que era alguien que podía ser violento cuando bebía alcohol, pero de eso a cometer agresiones sexuales no me lo imaginaba para nada. ¡Nunca hubiera pensado que podría agredir a una adolescente!", ha asegurado una de sus ex compañeras de trabajo en declaraciones a la cadena 'BFM TV'.