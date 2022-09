Al menos tres personas han muerto y 11 han resultado heridas después de que dos trenes, uno de pasajeros y otro de carga, hayan chocado en la noche del viernes cerca de la ciudad de Novska, en el este de Croacia. "Un tren de pasajeros chocó con un tren de carga detenido cerca de Rajic, cerca de Novska, el viernes alrededor de las 21.30 hora (local), un gran número de pasajeros resultaron heridos, quienes fueron atendidos por los servicios de emergencias", ha explicado la portavoz de la Policía de la región, Maja Filipovic, en declaraciones recogidas por la televisión pública de Croacia, la cadena HRT.

Los tres fallecidos son ciudadanos croatas y ocho de los once heridos son ciudadanos extranjeros. La dirección de Protección Civil de Croacia ha anunciado que equipos médicos, Bomberos, la Policía y empleados de la empresa de ferrocarril, entre otras autoridades, se han desplazado al lugar del accidente.

A medianoche, el comandante de la brigada de Bomberos, Marijo Paluh, aseguró a HRT que no quedaban personas atrapadas en los trenes. "Las víctimas fueron rescatadas porque los servicios (de emergencia) respondieron a tiempo", ha afirmado.

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, se ha trasladado al lugar de siniestro, junto al ministro de Salud, Vili Beros. Plenkovic ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, después de asegurar que posteriormente se determinarán las causas del accidente. "Lamentamos la terrible tragedia causada por la colisión de trenes cerca de Novska, y expreso mis condolencias a las familias de las víctimas. Me gustaría agradecer a todos los servicios que brindaron ayuda y cuidaron a todos los heridos. La investigación determinará todas las circunstancias de este accidente de tren", ha explicado Plenkovic en su cuenta de la red social Twitter. El primer ministro ha indicado, en declaraciones a la prensa, que las familias recibirán información sobre las víctimas a través de la Cruz Roja en Novska. Además, Plenkovic ha explicado que según el balance actual, "ninguna de las once víctimas corre peligro". Sin embargo, ha añadido que no saben si alguien más ha fallecido.

La alcaldesa de Novska, Marija Kusmus, ha mostrado también sus condolencias a los familiares. A su vez, ha agradecido a los servicios de emergencia su trabajo. "Quiero agradecer a todos los servicios que están sobre el terreno y que permanecerán hasta que se establezcan los hechos sobre por qué y cómo ocurrió este accidente", ha declarado. "Desde la ciudad, estamos a disposición de los familiares de los pasajeros heridos y fallecidos", ha añadido la regidora de la ciudad.