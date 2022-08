Un hombre de Utah fue arrestado por supuestamente causar un incendio forestal cuando trataba de quemar una araña con su encendedor. Cory Allan Martin, de 26 años, le dijo a la policía que vio la araña el lunes cuando caminaba por un área en las colinas cerca de la ciudad de Springville, al sur de Salt Lake City, de acuerdo con una declaración de causa probable. Reconoció haber iniciado el incendio, pero no dijo por qué trataba de quemar la araña. Los policías encontraron un recipiente con marihuana entre sus pertenencias, dijo el sargento de la policía del condado Utah, Spencer Cannon.

No hay evidencia que indique que causó el incendio intencionalmente, dijo Cannon, pero describió su decisión como imprudente y confusa. El área y la mayor parte del estado sufren de condiciones de sequía extrema. “Qué lo llevó a detenerse y notar una araña y decidir quemarla… no lo sabemos”; dijo Cannon. “Pudiera no haber un porqué. Quizás ni él sabe por qué”. El incendio se extendió rápidamente montaña arriba y había quemado menos de 1,5 kilómetros cuadrados (1 milla cuadrada) de acuerdo con los bomberos. Ninguna vivienda había sido dañada.

Martin fue arrestado por sospechas de quema negligente y posesión de marihuana y de parafernalia relacionada con drogas, dicen documentos de la corte. Quedó detenido en la cárcel del condado Utah con una fianza de casi 2.000 dólares. Se desconoce si tiene abogado.