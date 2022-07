Enrico Letta, líder del Partido Demócrata (PD), la principal formación progresista de Italia, aseguró este jueves que las revelaciones periodísticas sobre los vínculos del líder ultraderechista Matteo Salvini con Rusia "son inquietantes" y que es necesario saber si fue el presidente ruso, Vladimir Putin, quien propició el final del Gobierno de Mario Draghi.

"Queremos saber si fue Putin quien hizo caer el Gobierno de Draghi", dijo Letta después de que el diario "La Stampa" revelase este jueves que, según documentos de Inteligencia, existieron supuestos contactos entre un asesor de Salvini y un funcionario de la Embajada rusa en Roma para una eventual retirada del Ejecutivo italiano de los ministros pertenecientes al partido ultraderechista.

Sin embargo, la Autoridad delegada para la seguridad de la República desmintió después la implicación de los servicios de Inteligencia en el asunto, asegurando que "carece de todo fundamento".

Draghi dimitió la semana pasada después de que la Liga de Salvini, junto a la conservadora Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi y el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Giuseppe Conte, le retirasen su apoyo parlamentario y obligasen a la convocatoria de elecciones anticipadas tras forzar la caída del Ejecutivo de "unidad nacional".

"Los hallazgos de hoy en 'La Stampa' sobre los vínculos entre Salvini y la Rusia de Putin son inquietantes, la campaña electoral comienza de la peor manera, con una enorme mancha. Queremos saber si fue Putin quien hizo caer el gobierno de Draghi", dijo Letta.

El ex primer ministro anunció que va a pedir la intervención del Comité Parlamentario para la Seguridad de la República (Copasir), que controla los servicios de Inteligencia, porque "si fuera así, sería algo de una gravedad infinita".

Salvini calificó las informaciones de "La Stampa" de "noticias falsas" y "tonterías", anunciando el desmentido institucional que se produjo poco después.

"Me parece la fantasía habitual sobre Putin, fascismo, racismo, nazismo, soberanismo. No creo que Putin esté detrás de la planta de conversión de residuos en energía en Roma", añadió aludiendo a la incineradora que fue una de las causas del M5S para no apoyar a Draghi.

El PD y el centrista Italia Viva (IV) ya han pedido una sesión informativa urgente en la Cámara de Diputados sobre los supuestos contactos entre Salvini y Rusia revelados por el diario, mientras el ministro de Exteriores en funciones, Luigi Di Maio, también pidió explicaciones al líder de la Liga y advirtió de la necesidad de "tener cuidado con las influencias rusas en esta campaña electoral".

Di Maio, que recientemente abandonó el M5S, partido que lideró hasta enero de 2020, ya había alertado el pasado 15 de julio de que en Moscú "estaban brindando" porque "se había servido a Putin la cabeza de Draghi" refiriéndose a la Liga y el M5S, calificados de prorrusos por sus buenas relaciones con Moscú.

Y tras la caída de Draghi el presidente del Copasir, Adolfo Urso, reveló que se estaban "ocupando" del asunto cuando se le preguntó por la posible influencia de los servicios de desinformación rusos en la campaña electoral: "Somos uno de sus principales objetivos", aseguró.