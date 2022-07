Estados Unidos ha ofrecido a Rusia una "propuesta sustancial" para lograr la liberación de dos estadounidenses detenidos en territorio ruso, Brittney Griner y Paul Whelan, informó este miércoles el secretario de Estado, Antony Blinken.

La cadena de televisión CNN precisó que Washington habría propuesto a Moscú un intercambio de prisioneros por el que liberaría al traficante de armas ruso Viktor Bout a cambio de la libertad Griner y Whelan, lo que no ha sido todavía confirmado por las autoridades.

Blinken adelantó en una rueda de prensa que tiene previsto hablar en los próximos días con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la que será la primera conversación entre ambos desde que estalló el conflicto con Ucrania, el 24 de febrero pasado.

"Tenemos dos prioridades cuando se trata de estadounidenses detenidos arbitrariamente e injustamente en cualquier parte del mundo, incluida Rusia (..), que sean liberados y puedan regresar a sus hogares, y trabajar para evitar esta práctica horrible", apuntó Blinken.

Griner es una baloncestista que está acusada de posesión y contrabando de drogas. La doble campeona mundial y olímpica con su país fue detenida en febrero pasado en el aeropuerto de Sheremétievo de Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas entre sus pertinencias aceite de cannabis, sustancia prohibida en Rusia.

Whelan es un exinfante de marina detenido por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en un hotel de Moscú en 2018 y condenado a 16 años de prisión tras hallarlo culpable de "actividades de espionaje" a favor de Estados Unidos.

Blinken señaló que el presidente Joe Biden ha estado directamente implicado en las negociaciones y que él mismo ha autorizado la propuesta que se ha hecho a Moscú.

Posteriormente, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, reveló en una rueda de prensa algunos de los detalles de la negociación con Rusia.

Explicó que Washington hizo su propuesta a Moscú "hace varias semanas" y aseguró que la Casa Blanca ha dejado claro que es "una propuesta seria" con el objetivo de que el Kremlin "se lo tome en serio" para que Griner y Whelan puedan volver a sus hogares cuanto antes. "Esto es algo que ha sido una prioridad para el presidente", afirmó Kirby.

Poco más tarde, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, descartó que por el momento se haya llegado a un acuerdo para el intercambio.

Cuestionado en rueda de prensa sobre esta propuesta adelantada por Washington en la jornada del miércoles, Peskov ha dicho que cuando se hacen este tipo de declaraciones supone que se están discutiendo los asuntos, pero que por el momento no se ha avanzado en este sentido. "Dado que ahora no hay acuerdos que se hayan finalizado, en consecuencia, no tengo nada más que agregar a lo que se ha dicho", ha señalado el portavoz del Kremlin, según recoge la agencia rusa de noticias Interfax.