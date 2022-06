El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) ha afirmado este martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, "se ha convertido en una amenaza para la democracia europea".

Obama ha participado en una conversación en la sexta edición del Digital Enterprise Show (DES 2022), un foro internacional sobre innovación y transformación digital que reúne hasta el próximo jueves en Málaga a más de 14.000 congresistas.

Ha señalado que las generaciones actuales "han dado por supuesta la paz y prosperidad" y Ucrania se ha convertido en "una llamada de atención" a nivel global.

"Para ganar en este contexto de ideas entre democracia y autoritarismo" ha apostado por hacer "un capitalismo más inclusivo" que reduzca las desigualdades.

El exmandatario demócrata, que ahora está centrado en su fundación, ha destacado la solidaridad de toda Europa, incluida España, con el pueblo ucraniano.

La lucha contra el cambio climático y las desigualdades sociales, el impacto de las redes sociales y los cambios tecnológicos, el modelo de Silicon Valley y el potencial de los jóvenes para transformar la sociedad han centrado el diálogo, dirigido a altos cargos de empresas.

Sobre la tecnología, ha apuntado que hace doce años que los ciudadanos empezaron a tener acceso a los teléfonos inteligentes, y "todos tienen ahora uno", incluso en pequeñas poblaciones de África, Asia o Latinoamérica, y "el avance tecnológico es muy rápido".

Obama ha manifestado que "las redes sociales son uno de los mejores ejemplos de conectividad del mundo, pero la información que fluye puede ser tóxica", porque también se puede desinformar y a ellas también acceden terroristas o acosadores.

De hecho, ha recordado que él mismo vio vídeos en "facefake" de su cara "diciendo cosas que no he dicho", y es difícil "diferenciar si algo es verdadero o no".

En materia laboral, ha dicho que computadoras y robots harán trabajos que no requieren adaptación o imaginación, por eso es importante pensar cómo se redistribuirán los empleos en el futuro, entrenar más a la gente y pagar más a los que no se pueden automatizar, como los de la enseñanza.

"El asunto es si nos vamos a sentir psicológicamente cómodos si nos sentamos en un coche en el que el volante gira solo", un "desafío al que nos tenemos -ha indicado- que enfrentar".

El expresidente ha incidido en que hay que "estar preparados" para estos cambios, y ha avisado de que estas conversaciones sobre el impacto de la tecnología en la sociedad "no se están haciendo en las democracias, excepto países escandinavos y Singapur".

En cuanto al cambio climático, ha defendido la necesidad de invertir en energía limpia y que los gobiernos impulsen incentivos para la transición de las empresas y ha señalado que ya se está viendo cómo afecta a la economía o las personas, caso de la crisis migratoria, ya que hay "gente que puede que no tenga otra opción que dejar su tierra".

Al ser preguntado por la posibilidad de trasladar el modelo de Silicon Valley a Europa, Obama ha dicho que no conoce los detalles específicos de este ecosistema y se ha referido a la cultura estadounidense que anima a probar ideas, para que "si alguien lo intenta, el fracaso no lo arruine".

A través de su fundación, ha explicado que tratan de apoyar a los jóvenes hacia el liderazgo, algo que le hace estar "esperanzado sobre el futuro", pues son "innovadores, idealistas" y "hay gente preparada que está marcando la diferencia".

A modo de despedida, y tras varios elogios a la cultura y hospitalidad españolas y un contundente "me encanta España", la conductora del acto ha preguntado a Obama si pensaba retirarse en nuestro país, y éste ha contestado: "Nací en Hawai, que está bien también", y ha dado las gracias en castellano.

A la sesión de Obama, cuya grabación no estaba permitida, solo han podido asistir los congresistas que contaban con el pase de honor para el evento, con un coste de 1.990 euros para los tres días del foro, además de autoridades y algunos periodistas.

El 44 presidente de EEUU, que llegó el pasado domingo a Málaga tras participar el pasado viernes en la Cumbre de la Democracia de Copenhague (Dinamarca), se ha alojado durante su estancia en la Costa del Sol en un complejo hotelero de Casares.

Con el lema "Reimagine Business", más de seiscientos expertos de todo el mundo compartirán sus estrategias en este encuentro, que ha sido inaugurado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Obama se ha reunido brevemente tanto con Sánchez, al terminar su intervención, como con Moreno -antes de la sesión-, quien le ha agradecido su visita a Andalucía y se ha interesado sobre su opinión acerca del impacto que puede tener la guerra de Ucrania en la economía, según fuentes de la presidencia de la Junta.

Inteligencia Artificial, internet de las cosas (IoT), ciberseguridad, realidad virtual y aumentada, analítica de datos, robótica, 5G y "blockchain" son algunas de las tecnologías protagonistas de este foro, que en su primera edición en Málaga -anteriormente tuvo lugar en Madrid- está previsto que genere un impacto de 30 millones de euros.