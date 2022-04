Numerosas universidades de Francia han sido ocupadas por estudiantes en el último día, entre ellas la Sorbona de París, donde este jueves se multiplicaron los enfrentamientos entre la Policía y los jóvenes, que protestan contra las políticas de Marine Le Pen y Emmanuel Macron, candidatos a la presidencia.

"No, no, no a Le Pen o a Macron", gritaban cientos de alumnos concentrados este jueves a las puertas de la Sorbona, la universidad más emblemática de París, ocupada parcialmente desde el miércoles tras una asamblea de estudiantes que denunciaron "una falsa elección" entre los dos aspirantes a presidir el país.

Tras la primera vuelta de los comicios, el pasado domingo, en las que Le Pen y Macron se clasificaron para la segunda ronda del 24 de abril, cientos de estudiantes han participado en concentraciones en distintas universidades de todo el país llamando a la movilización pero sin dar consignas de voto.

Consideran que los programas de ambos candidatos son "un chantaje reaccionario" y muchos adelantan que no votarán o que dudan en votar a Macron para frenar a la extrema derecha, como viene sucediendo en el país desde hace más de veinte años.

Entre los manifestantes hay activistas de colectivos como Solidarios, SOS Racismo y sindicatos estudiantiles que denuncian las políticas migratorias de ambos aspirantes por considerarlas similares.

En un comunicado, la dirección de la Universidad París 1 Panteón-Sorbona indicó hoy que la facultad del centro de la capital francesa seguía "parcialmente ocupada", por lo que las clases serán a distancia hasta el próximo sábado.

En las inmediaciones de la Sorbona se vieron enfrentamientos entre estudiantes y antidisturbios que lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a las masas mientras que los manifestantes lanzaron contenedores y extintores.

Las protestas se registraron también en universidades de Toulouse, Nantes y Rennes, algunos de los principales focos estudiantiles del país.