El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha rechazado sancionar a Rusia y ha asegurado que es una "exageración hablar de una masacre" sobre la invasión rusa iniciada el pasado jueves.

Es una "exageración hablar de una masacre" porque "no hay interés por parte del líder ruso en practicar una masacre. Está participando en dos regiones del sur de Ucrania que, en un referéndum, más del 90 por ciento de la población quería independizarse, acercándose a Rusia", ha explicado Bolsonaro tras mantener una conversación telefónica de dos horas con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"No hay ninguna sanción ni condena al presidente Putin, el voto de Brasil no está definido y no está ligado a ningún poder. Nuestro voto es libre y se dará en esta dirección (...) No podemos interferir. Queremos la paz, pero no podemos traer las consecuencias aquí", ha dicho Bolsonaro, tal y como recoge 'O Globo'.

En relación a este asunto, Bolsonaro ha apelado a la resolución pacífica de los conflictos, pidiendo "paz" y recordando que "ayudará siempre que sea posible a la búsqueda de una solución".

El presidente de Brasil ha explicado que con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha hablado de "muchas cosas, el tema de los fertilizantes fue uno de los más importantes" y durante la conversación también han mencionado a Ucrania, pero "me reservo como secreto no entraré en detalles", ha agregado Bolsonaro.

Así, ha hecho hincapié en que Brasil tiene que tener "mucha responsabilidad, porque tiene negocios, especialmente con Rusia. Brasil depende de los fertilizantes".

En este sentido, Bolsonaro ha criticado que los ucranianos confiaron "en un cómico para trazar el destino de la nación".

Putin, destacó a mediados de febrero tras una reunión con Bolsonaro que el comercio entre ambos países había crecido en un 87 por ciento. "Brasil es el socio comercial y económico líder de Rusia en América Latina", enfatizó.