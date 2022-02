En directo

Zelenski no confía en que haya resultados de la reunión con la delegación rusa

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que no cree en el resultado de la reunión de este lunes para negociar un acuerdo de cese de hostilidades entre las delegaciones ucraniana y rusa en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Prípiat. "No creo realmente en el resultado de esta reunión, pero que lo intenten. Para que ningún ciudadano de Ucrania tenga dudas de que yo, como presidente, no intenté detener la guerra cuando había una mínima posibilidad", ha declarado Zelenski en televisión, tal y como recoge CNN.