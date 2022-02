Ucrania y su capital han copado los titulares de todos los medios de comunicación del mundo a causa de la invasión rusa y la guerra. Su ortografía y pronunciación han protagonizado en los últimos días un debate más que encendido en las redes sociales. ¿Se dice Kiev o Kyiv? La respuesta corta es simple: los ucranianos llaman a su capital "Kyiv" (ki-iv), y su transliteración al castellano partiría de la palabra ucraniana Київ. En ruso, en cambio, es "Kiev" (ki-ev) de la palabra rusa Ки́ев.

De hecho, Kyiv es el nombre oficial de la ciudad en Ucrania, es decir la transliteración del cirílico ucranio. Tanto el ruso como el ucraniano son lenguas eslavas orientales a diferencia de las lenguas eslavas occidentales, como el polaco, y las eslavas del sur, como el búlgaro y de ahí las similitudes en muchas palabras.

Campaña ministerial

A pesar de que este debate ha emergido ahora, no es nuevo. En 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano inició la campaña #KyivNotKiev para tratar de concienciar a los países extranjeros y sus medios de comunicación del matiz político del topónimo de su capital. A pesar de ello, la mayoría de diccionarios extranjeros continúan recogiendo la ortografía rusófona.

Publicaciones como 'The New York Times', 'The Washington Post', CNN, BBC, 'The Guardian', gobiernos, aeropuertos y diccionarios geográficos ya han adoptado la denominación ucraniana. En España el cambio todavía no ha cuajado en los medios de comunicación nacionales. De hecho, Fundéu, sigue recomendando su ortografía rusa. En redes sociales, en cambio, el debate sí que parece estar empezando a calar y muchos usuarios optan ya por la escritura ucraniana en lugar de la rusa.