El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aclaró este jueves que "no hay ninguna ruptura" con España, pero insistió en una "pausa" en las relaciones entre ambos países por los abusos que él percibe de algunas empresas españolas en el pasado.

“Lo que dije ayer es ‘vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Dije ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto", declaró en su rueda de prensa diaria.

El mandatario se refirió a la polémica que produjo el miércoles cuando propuso una "pausa" en la relación entre México y España por la corrupción que él denuncia de compañías españolas de energía, construcción y turismo.