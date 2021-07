Estados Unidos convirtió su celebración del Día de la Independencia en una fecha para el reencuentro después de meses de restricciones por la pandemia de coronavirus, que se ha cobrado en este país más de 600.000 vidas.

Los estadounidenses, ya desde hace semanas sin la obligación de portar mascarilla en caso de que se hayan vacunado por completo, salvo en algunos espacios cerrados, se lanzaron a parques y lugares públicos, mientras las cifras de viajeros casi retornaron a los niveles de 2019.

"Estados Unidos vuelve a estar unido. Hace 245 años declaramos nuestra independencia de un rey lejano. Hoy estamos más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal", afirmó el presidente estadounidense, Joe Biden, en su discurso con motivo de esta festividad patria.

La Administración del demócrata ha considerado esta fecha una ocasión propicia para el reencuentro en familia y el "Día de la Independencia y la independencia de la covid-19".

"Volvemos a vernos. Los negocios están abriendo y contratando de nuevo", resaltó el mandatario que organizó este 4 de julio su primera actividad masiva en la Casa Blanca.

El jardín sur de la residencia presidencial acogió a unas 1.000 personas, en su mayoría trabajadores esenciales, militares y sus familias, para disfrutar de una barbacoa, una de las costumbres más arraigadas entre los estadounidenses para celebrar su Independencia.

"Estamos emergiendo de la oscuridad de un año de pandemia y aislamiento"

La actividad, que contó con un concierto, transcurrió mientras en los alrededores de la Casa Blanca miles de personas aguardaban por el espectáculo de fuegos artificiales que tradicionalmente cierra este día. "Estamos emergiendo de la oscuridad de un año de pandemia y aislamiento", agregó Biden, que recordó que 2020 fue "un año de dolor, miedo y pérdidas desgarradoras.

Pero en medio del ambiente festivo, Biden advirtió que la batalla contra la covid-19 no ha terminado.

"Nos queda mucho trabajo por hacer", consideró el líder estadounidense, quien insistió en el que virus "no ha sido derrotado".

Recordó que han surgido variantes "poderosas" como la delta, detectada inicialmente en la India, por lo que invitó a los estadounidenses a inmunizarse, al indicar que "la mejor defensa contra estas variantes es vacunarse"

Justo este domingo, el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, llamó a la población a dejar las "diferencias" y vacunarse para evitar muertes "prevenibles".

En declaraciones a la cadena NBC News, Fauci lamentó que cerca del 99,2 % de las personas que murieron en las últimas semanas a causa del virus no estaban vacunadas.

No se alcanza la meta del 70% de vacunados

Biden había propuesto como meta que para esta fecha el 70 % de los adultos tuviera al menos una dosis de la vacuna, pero admitió hace semanas que no se alcanzaría, debido en gran medida a los bajos niveles de inoculación entre los más jóvenes.

Sólo 20 de los 50 estados del país y el Distrito de Columbia -donde está la ciudad de Washington- lograron el objetivo del mandatario, de acuerdo con las cifras del diario The New York Times.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), un 67,1 % de la población mayor de 18 años (unos 173,1 millones) ha recibido al menos una inyección, mientras que el 58,2 % ya está completamente inmunizado.

"Si no se han vacunado, háganlo ahora"

En el caso de la población en general, a un 54,9 % (182,4 millones) se le ha administrado una dosis y un 47,4 % ya completó su vacunación. "Si no se han vacunado, háganlo ahora", pidió el presidente a sus compatriotas, y apuntó: "no queremos volver a donde estábamos hace un año".

"Hoy, aunque el virus no ha sido derrotado, lo sabemos: ya no controla nuestras vidas, ya no paraliza nuestra nación y está en nuestro poder asegurarnos de que nunca más lo haga", subrayó Biden.

Este día, llamó a sus compatriotas a recordar quiénes son. "Somos Estados Unidos y no hay nada que no podamos hacer si lo hacemos juntos", apuntó, para cerra su intervención con un "feliz 4 de julio".