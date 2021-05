Un carabinero ha muerto este lunes en Chile tras recibir un disparo en el tórax mientras participaba en un operativo policial para despejar unos cortes de carretera en la región de La Araucanía. El agente, Francisco Benavidez García, de 42 años, trabajaba en despejar algunos cortes intermitentes en la Ruta R-35, en la localidad de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, cuando desde las inmediaciones de la misma se efectuaron disparos, alcanzándole uno. Los carabineros que participaban en el operativo han sido emboscados por un número indeterminado de sujetos, según la información preliminar que maneja Carabineros, ya que por el momento se desconocen más detalles.

Tras el incidente, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, han anunciado que se trasladarán a la zona. "Este hecho no va a quedar impune", ha asegurado Yáñez, que ha anunciado que ha impuesto "duelo institucional". También el Gobierno ha condenado "este hecho tan lamentable, tan violento", tal y como lo ha calificado el portavoz de la Administración, Jaime Bellolio. "No podemos seguir normalizando una lógica de violencia hacia Carabineros, una lógica de violencia en la toma de terrenos o carreteras, simplemente no es aceptable ese nivel de violencia", ha agregado Bellolio, informa 'La Tercera'.