Cómo sobrevivir a una mala racha

Adiós al tabú: hablemos de dinero

Es nuestra sociedad no está bien visto sacar a relucir los asuntos económicos: por una cuestión de cultura y educación, no procede preguntar a nadie cuánto gana o hablar abiertamente de nuestras deudas. Son, sin embargo, creencias limitantes que agravan aun más nuestra deficitaria formación financiera. No hablar de estos temas los vuelve todavía más espinosos y opacos. Si la mala racha tiene que ver con asuntos económicos, es obligado hablar de ellos para encontrar vías de solución. Preferiblemente con algún experto en la materia, como son los asesores y coaches independientes. La falta de formación financiera es la raíz de muchos problemas y malas decisiones.

Aprender es importante, pero también desaprender

Nuestro cerebro busca ahorrar energía al máximo por eso creamos tantos hábitos, porque nos permiten ir en “piloto automático”. Sin embargo, en ocasiones, especialmente cuando no atravesamos un buen momento, conviene obligar al cerebro a emprender nuevos caminos y dejar atrás viejos hábitos arraigados que no nos han funcionado. ¿Y qué conviene desaprender? Todos aquellos comportamientos que son ladrones de felicidad: centrar nuestra dicha en elementos externos (dinero, bienes materiales, estatus...); darle espacio a pensamientos negativos de forma reiterada; ser adicto a emociones tóxicas (la ira, la tristeza, el victimismo….); ceder tu poder a otros, compararnos, quejarnos…

Practica el optimismo

Ayuda a persistir cuando no se obtiene el resultado esperado y a no renunciar tras los errores, mientras que repetirnos a nosotros mismos que tenemos mala suerte y que todo nos saldrá mal, conduce al desánimo y al miedo de intentarlo siquiera. La buena noticia es que el 80% de las personas tienen predisposición al optimismo (incluso en tiempos difíciles como estos).

Shawn Anchor, autor de “La felicidad como ventaja” propone algunos ejercicios al alcance de todos para entrenarlo: funcionan cosas tan sencillas como practicar a diario la generosidad y la gratitud, dedicar tiempo a lo que se nos da bien (cocinar, arreglar cosas, jugar al ajedrez…), invertir más en experiencias y menos en objetos materiales o, simplemente, concedernos permiso para soñar. Shawn explica cómo en un estudio se observó que solo con pensar en la idea de ver su película favorita, el nivel de endorfinas de las personas aumentaba un 27%. Podemos permitirnos también ir más allá y soñar a lo grande: imaginar cómo nos gustaría que fuera nuestra vida dentro de unos años, o cómo serían unas vacaciones en ese lugar idílico... Independientemente de que se hagan realidad o no, estas visiones elevan nuestro ánimo y eso le vendrá de perlas a cualquier reto que tengamos por delante.

Y, mientras tanto...

