Logista exhibe su estrategia

Pedro LosadaCFO de Logista
Presenta:
César Sánchez-Grande, Co-director de Ánalisis Renta 4
Presenta:
César Sánchez-Grande, Co-director de Ánalisis Renta 4
Logista ha reafirmado su posición como un operador logístico único en Europa, combinando una estabilidad envidiable con una clara vocación de crecimiento. Durante su intervención, Pedro Losada, CFO de la compañía, desgranó junto al Director de Análisis de Renta 4, César Sánchez-Grande, las cifras de un gigante que capitaliza más de 4.000 millones de euros, genera 1.800 millones en ventas económicas y opera sin deuda a largo plazo. Su fortaleza reside en un modelo de negocio atípico, diversificado, pero con especial preponderancia de la distribución de tabaco, un sector regulado con enormes barreras de entrada y que les permite dotar de una privilegiada posición de caja media de unos 2.000 millones de euros.
Losada destacó la segunda gran palanca de su estrategia: la diversificación. A preguntas de Sánchez-Grande sobre los próximos objetivos inorgánicos (M&A), Losada fue claro. Logista busca sectores de alto valor añadido y fuertes barreras de entrada, priorizando la rentabilidad sobre el volumen. Ejemplos de ello son su filial Nacex (centrada en la mensajería premium), la distribución farmacéutica directa a hospitales y parafarmacias, y las recientes compras de El Mosca y Carbó para dominar el complejo segmento del transporte a temperatura controlada. El directivo subrayó que su posición de caja, junto a una capacidad potencial de apalancamiento de 1.000 millones, les permite ejecutar estas adquisiciones sin tensar el balance.
Respecto a la amenaza de la inflación y la crisis geopolítica en Oriente Medio, que disparan el coste del combustible, Losada transmitió un mensaje de tranquilidad al mercado. Logista goza de una protección contractual que le permite traspasar la inmensa mayoría de estos incrementos de costes a la tarifa de sus clientes. A esto se suma que la naturaleza de sus verticales estrella (tabaco y farmacia) es esencial y muy poco cíclica, lo que inmuniza a la compañía frente a las caídas de demanda que sufren otros sectores logísticos en tiempos de crisis.
Toda esta resiliencia operativa cristaliza en su gran seña de identidad: la retribución al accionista. Desde su salida a bolsa en 2014, Logista ha repartido casi 2.000 millones en dividendos. Su política histórica se basa en un pay-out de al menos el 90% del beneficio neto. En este sentido, Losada lanzó un mensaje de firmeza para el ejercicio fiscal 2026: la compañía se compromete a distribuir, como mínimo, la misma cantidad absoluta que el año anterior, incluso si debe superar temporalmente ese 90% de pay-out.
A modo de cierre, Sánchez-Grande resumió el atractivo del valor desmontando el mito de que la estabilidad está reñida con la expansión. Logista ofrece una de las rentabilidades por dividendo más altas del mercado continuo español mientras sigue integrando negocios logísticos de extrema complejidad.