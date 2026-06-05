Hidralia impulsa la seguridad ambiental para las generaciones futuras

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Hidralia, empresa medioambiental andaluza de gestión del ciclo urbano del agua, y que forma parte del grupo Veolia, referente global en iniciativas para la transformación ecológica, trabaja con el objetivo de descarbonizar, descontaminar y regenerar los recursos naturales, haciendo una clara contribución tanto en mitigación como en adaptación en los municipios en los que gestiona el servicio del agua como en Montilla (Córdoba) donde opera bajo la marca Aguas de Montilla junto al Ayuntamiento de la localidad.

Seguridad ambiental frente al cambio climático

Las soluciones de la compañía ofrecen seguridad ambiental a la ciudadanía en los territorios donde opera mediante tres ejes clave principalmente: garantizar la disponibilidad y calidad de recursos naturales esenciales como el agua; implementar una economía circular para dar una nueva vida a los residuos; y reducir la contaminación y descarbonizar para proteger tanto la salud humana como la actividad industrial.

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Montilla quiere convertirse en un referente en este sentido a través del nuevo modelo de ecofactoría, que transforma las antiguas depuradoras en infraestructuras generadoras de recursos y beneficios ambientales. En ellas, además de regenerar el agua para nuevos usos urbanos, agrícolas e industriales, se convierten los residuos en nuevos recursos, se produce energía renovable y se preserva la biodiversidad del entorno.

En el caso de Aguas de Montilla hay que destacar la apuesta por el agua regenerada y su participación en multitud de proyectos para instaurar un modelo de riego que sea factible para el olivar. Es el caso de iniciativas como Reutivar o su continuidad con una nueva propuesta denominada HAGRO, con el fin de diseñar y construir una herramienta digital de gestión de riesgo que habilite el uso de agua regenerada.

Placas solares EDAR Montilla.

El objetivo de las organizaciones que lideran Reutivar (Feragua, la Universidad de Córdoba, Aguas de Montilla y la Comunidad de Regantes Tintín) así como las que se suman con Hagro (Cetaqua, Amaya, Universidad de Córdoba y la División de Agricultura de Veolia) es crear un proyecto que pueda ser utilizado como modelo por las comunidades de regantes concesionarias de aguas regeneradas, a través del análisis del uso de estos recursos no convencionales para el regadío.

También se ha realizado una firme apuesta por la naturalización de la planta y se ha instalado un hotel para insectos, una estructura artificial diseñada para servir de hogar o refugio a diversas especies de insectos, construido con materiales naturales, que ayudan al control biológico de plagas, reduciendo la necesidad de pesticidas, o el fomento de la polinización.

Imagen tomada insectos depuradora Montilla.

El grupo promueve la cultura de la conservación del medioambiente mediante el programa Veolia Cares, que anima a sus empleados a participar activamente en iniciativas de apoyo a sus comunidades. Un ejemplo es la iniciativa BiObserva Voluntariado, que consiste en la observación y registro de especies de avifauna en las instalaciones de la compañía. De hecho, Aguas de Montilla colabora de forma activa con SEO BirdLife para el desarrollo de este programa, llevando a cabo además diferentes talleres.

El impulso de estas medidas sitúa a Aguas de Montilla a la vanguardia en la implantación de estrategias que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos y favorecen la biodiversidad, tal como destaca la Comisión Europea.

A ello hay que sumar las iniciativas y proyectos que se han llevado a cabo para alcanzar la eficiencia energética en Aguas de Montilla y reducir su impacto de emisiones de CO 2 . Así la planta depuradora cuenta con una estación fotovoltaica, se han renovado sistemas para reducir el gasto energético y mejorado los sistemas y la flota de vehículos.

Una gran apuesta medioambiental que quiere consolidar sobre todo a lo largo del presente año en el que Aguas de Montilla cumple 21 años al frente de la gestión del servicio de agua en el municipio. Y que está consolidando la marca Hidralia dentro de Córdoba donde la firma gestiona también el servicio en otras áreas de la provincia como es el caso de La Carlota.