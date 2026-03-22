Hidralia impulsa la economía circular del agua en Córdoba a través de la innovación

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Cada 22 de marzo, el Día Mundial del Agua pone el foco en la importancia de este recurso esencial. La campaña de este año, Agua y Género, pone de manifiesto cómo la falta de acceso al agua potable y saneamiento afecta especialmente a mujeres y niñas, limitando sus oportunidades educativas, económicas y de desarrollo. Bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, la iniciativa ensalza el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

En territorios de interior como Córdoba, el impacto del cambio climático se manifiesta en forma de sequías prolongadas y una creciente presión sobre los recursos disponibles.

Este escenario hace necesario avanzar hacia modelos de gestión más resilientes, capaces de optimizar cada gota de agua y reducir la dependencia de recursos convencionales. La economía circular del agua se posiciona, así, como una solución clave para garantizar el suministro presente y futuro.

Hidralia, como parte del grupo Veolia, impulsa en la provincia de Córdoba una gestión avanzada del ciclo integral del agua basada en la innovación, la digitalización y la colaboración público-privada. A través de herramientas como Hubgrade, la compañía optimiza la gestión de las infraestructuras mediante el análisis de datos en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa y la capacidad de anticipación ante posibles incidencias.

Este enfoque se complementa con un firme compromiso social, orientado a garantizar el acceso al agua a colectivos vulnerables y a fomentar la participación de la ciudadanía en la gestión de los recursos.

Montilla, ejemplo de economía circular aplicada al agua

Uno de los principales referentes en la provincia es la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Montilla, donde se aplican los principios de la economía circular para transformar el tratamiento del agua.

Esta instalación avanza hacia el modelo de ecofactoría, en el que las aguas residuales dejan de ser un residuo para convertirse en un recurso. A través de procesos avanzados de depuración, el agua tratada puede destinarse a nuevos usos, especialmente en el ámbito agrícola, contribuyendo a aliviar la presión sobre los recursos hídricos convencionales.

Además, la gestión eficiente de los subproductos del proceso y la optimización energética de la instalación permiten reducir su impacto ambiental, alineándose con un modelo más sostenible y respetuoso con el entorno.

HAGRO: innovación para la reutilización en la agricultura

En esta línea de innovación, el proyecto HAGRO representa un paso más en la apuesta por la reutilización del agua en la provincia de Córdoba. Esta iniciativa tiene como objetivo diseñar y construir una herramienta digital de gestión de riesgo que habilite el uso de agua regenerada al facilitar la implantación y la operación de los planes de gestión de riego así como para visualizar el valor agronómico del agua regenerada gracias a los nutrientes ya disponibles en la misma y que conecte a todos los actores de la cadena de valor del agua regenerada en el entorno del cultivo del olivar, y nace de los resultados del anterior proyecto, Reutivar.

El fin último es fomentar el uso de agua regenerada en el sector agrícola, especialmente en cultivos estratégicos como el olivar, demostrando su viabilidad técnica, ambiental y económica.

Los resultados de Reutivar y el desarrollo ahora de HAGRO ponen de manifiesto el potencial de la regeneración del agua como herramienta clave para garantizar la sostenibilidad del regadío, reducir la presión sobre los recursos naturales y avanzar hacia un modelo agrícola más resiliente frente al cambio climático.

La combinación de innovación tecnológica, reutilización del agua y economía circular está transformando la gestión del ciclo integral del agua en Córdoba.

A través de iniciativas como la EDAR de Montilla o el proyecto HAGRO, Hidralia contribuye a construir un modelo hídrico más eficiente, sostenible y adaptado a los desafíos actuales, garantizando un recurso esencial para el desarrollo económico y social del territorio.