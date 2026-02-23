El becario

Rafa no tiene escapatoria, Martín le ha seleccionado como becario para su programa de empleabilidad. Según él, una plataforma similar al portal de Universia, que conecta a estudiantes y graduados con empresas, pero creada por él mismo.

Claro que, ya le gustaría a Martín que “su programa” se pareciera a Universia: una plataforma abierta y gratuita que permite a estudiantes y graduados con hasta tres años de experiencia impulsar su carrera accediendo a ofertas de empleo y prácticas profesionales. Y, además, desde cualquier lugar del mundo o desde cualquier Work Café Santander.

Las intenciones de Martín son buenas, pero su beca…mejor que descubras por ti mismo cómo termina esta experiencia.

Café para Cinco es la serie audiovisual que se ha estrenado en las webs de Prensa Ibérica de la mano de Banco Santander para demostrar que aprender, conectar y evolucionar no tiene por qué ser aburrido. Con Arturo Valls como protagonista, la serie presenta en clave de humor conceptos del entorno empresarial, caminos para montar una startup, la irrupción de la IA en nuestras vidas o la importancia de seguir aprendiendo para mejorar tu empleabilidad. Entre cafés, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, las vidas de Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola se entrelazan en Work Café Santander.

El objetivo de Café para Cinco es acercar al gran público la importancia de adaptarse al cambio, de conectar con otras personas, de mantener la curiosidad y de confiar en la formación a cualquier edad como herramienta para no quedarse atrás. Todo desde una perspectiva real y situaciones del día a día que podría vivir cualquiera de nosotros.

