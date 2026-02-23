El chico nuevo

Rafa está buscando un sitio tranquilo y con buena conexión a internet para estudiar, y ha encontrado el lugar perfecto: Work Café Santander, un espacio multifuncional y versátil diseñado por Banco Santander para clientes y no clientes de la entidad -con conexión gratuita a internet de alta velocidad, salas de reuniones, cargadores para el móvil y un estupendo café de especialidad-.

Rafa ya tiene el lugar perfecto para concentrarse (o eso cree él). Pero lo que Rafa no sabe es que conocerá a Martín, Lola, Ernesto y Andrea. Y cuando cinco desconocidos comparten mesa, el wifi vuela, pero el tiempo efectivo también. Sobre todo, si en su mesa se sienta el “ninja de la publicidad”.