Seguros para tu negocio o franquicia: la importancia de estar bien protegido

Tener tu propia empresa supone asumir responsabilidades operativas, legales y financieras que pueden comprometer la continuidad del negocio. En este contexto, contar con un seguro adaptado a las necesidades de cada sector es clave.

La importancia de contar con un buen seguro

La actividad de una empresa está expuesta a múltiples riesgos que pueden afectar tanto al funcionamiento del negocio como a su rentabilidad. Por ejemplo, un incendio, una inundación o un robo pueden paralizar la actividad del negocio e implicar importantes pérdidas. Contar con los seguros adecuados no solo protege los activos materiales y la inversión, sino que también refuerza la tranquilidad de los empleados y de los clientes.

Ventajas de los seguros para negocios y franquicias

Protección del negocio. Cubre el local, mobiliario, maquinaria y mercancía frente a daños, robos o siniestros. Protección de la actividad. Un seguro ofrece la posibilidad de hacer frente a un imprevisto con rapidez para retomar el desarrollo del negocio con agilidad. Cumplimiento normativo. Algunas coberturas, como la responsabilidad civil, son obligatorias en determinados sectores, y contar con ellas ofrece protección frente a posibles reclamaciones de terceros, tanto personal como patrimonial. Coberturas para los empleados. Frente a posibles accidentes, enfermedades o incapacidades. Protección de la imagen de marca. La protección de los seguros ofrece una imagen sólida y aporta tranquilidad a clientes, proveedores y empleados.

Principales seguros para autónomos, negocios y franquicias

Protección del negocio, maquinaría y mercancía

Un negocio, especialmente si opera desde un local comercial, almacén o espacio industrial, requiere protección sobre todos los bienes que forman parte de su actividad: instalaciones, mobiliario, mercancías y equipos técnicos. Un seguro multirriesgo para comercios cubre estos activos frente a incendios, robos, daños por agua, vandalismo y responsabilidad civil, para que la empresa o el autónomo pueda recuperar su actividad lo antes posible en caso de siniestro. Además, algunas pólizas incluyen indemnizaciones por pérdida de beneficios, lo que resulta muy importante si el negocio se ve obligado a cerrar temporalmente.

Protección para los empleados

Los empleados constituyen uno de los activos más importantes en cualquier negocio. Contar con seguros que les protejan frente a accidentes laborales, enfermedades o situaciones de incapacidad no solo es una cuestión legal, sino que también refuerza el compromiso de la empresa con sus trabajadores y ayuda a impulsar la fidelización de estos. En este sentido, es interesante ofrecer a los empleados dos tipos de seguros:

Seguro de salud: Un plus muy valorado al ofrecer asistencia médica tanto primaria como especialidad y de urgencias. Como empresa, disponer de un seguro de salud para los empleados ayuda a reducir el absentismo y agiliza los tratamientos.

Seguro de vida: Se trata de un seguro que ofrece tranquilidad tanto a los empleados como a sus familias, en caso de fallecimiento o invalidez permanente.

Responsabilidad civil

En los negocios es habitual que exista una interacción constante con clientes, proveedores y empleados, por lo que la responsabilidad civil es una de las coberturas fundamentales. Esta protección ayudará al autónomo o empresario a evitar problemas legales y financieros.

Cualquier accidente dentro del local (por ejemplo, si un cliente sufre una caída) puede derivar en una reclamación legal con consecuencias económicas. Contar con una póliza que incluya la responsabilidad civil protege al negocio frente a estas posibles reclamaciones de terceros, haciéndose cargo de las indemnizaciones y de los costes legales. Además, los administradores de las empresas o negocios con un mayor volumen están expuestos a posibles responsabilidades por decisiones que toman en el ejercicio de su cargo, por lo que es importante, en estos casos, disponer de un seguro para administradores y directivos con protección patrimonial frente a estas situaciones.

En definitiva, disponer de los seguros adecuados, sea cual sea tu tipología de negocio, es una parte esencial de la estrategia de cualquier empresa. La protección frente a riesgos operativos, legales y financieros permite al responsable del negocio centrarse en el crecimiento y la gestión de la empresa con tranquilidad y seguridad. En Banco Sabadell, ofrecemos seguros con coberturas diseñadas para las necesidades particulares de cada negocio, que ayudan a consolidar la imagen de marca, aumentar la confianza de los clientes y de los empleados y garantizar el desarrollo de la actividad ante un imprevisto.

Asegura tus ventas y protege tu negocio en tiempos de incertidumbre

Si te interesa el tema y quieres profundizar más en cómo asegurar tus ventas y proteger a tu negocio en el entorno actual, te invitamos a visualizar este webinar disponible en Sabadell Hub Empresa. Allí encontrarás también otros contenidos relevantes para ti y tu empresa. No te lo pierdas y descubre su agenda.