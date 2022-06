Uno de sus grandes retos fue cuando hizo las audiciones de ‘Un paso adelante’, serie en la que finalmente consiguió formar parte del elenco interpretando a Rober. Para ello tuvo que enfrentarse a un papel en el que tenía que bailar, disciplina que no controlaba. “Durante tres meses, estuve entrenando 8 horas al día mientras realizaba las pruebas de interpretación. Y me excusaba diciendo que me ponía malo cada vez que había una audición de baile”. Finalmente se interesaron por él como actor y le preguntaron si realmente sabía bailar. El actor tras varios meses de entrenamiento, confesó: “Puedo bailar, pero no estoy al nivel de mis compañeros”.

Como todos sabemos, le cogieron para el papel y el actor compaginó los rodajes con clases de baile. “Casi todo es posible, si trabajas duro”, reconoce. Enfrentarse a papeles y retos prácticamente imposibles y, que a base de echarle horas y dedicación, ha podido llevar a cabo, ha sido una constante en su vida. “Tengo cierta facilidad para hacer posible, lo imposible”, reconoce.

Ser feliz

Para el actor tener objetivos en la vida es fundamental, ya sean deportivos, personales, familiares… Lo que más disfruta de los objetivos es el tiempo que transcurre hasta que los alcanza. Y es que no hay nada que le guste más que “esa sensación como cuando eres niño y descubres todo”.

Y es que Miguel Ángel es un todoterreno y es capaz de ver en cualquier situación una oportunidad. En una profesión que se caracteriza por la inestabilidad, el actor es capaz de ver el vaso medio lleno. “Cuando descanso entre un proyecto y otro no considero que esté de parón, sino que tengo tiempo para realizar algo nuevo”, admite. De hecho, la última vez que tuvo un parón muy grande fue durante la pandemia. En este tiempo retomó un proyecto que tenía en mente y le dio vida a través de un documental: ‘100 días con la Tata’.

Gestionar bien nuestros recursos

Miguel Ángel Muñoz es un ejemplo de que con trabajo y dedicación todo es posible, desde bailar, cocinar, cantar o incluso, como explica en la entrevista, aprender un idioma como el francés en dos semanas. Pero además de la dedicación, la capacidad de adaptación y la flexibilidad son esenciales a la hora de alcanzar nuestros objetivos.

Estas características también nos ayudan a la hora de gestionar nuestra economía familiar, que va cambiando según las etapas de nuestra vida. Para ello es importante fijar un presupuesto e ir adaptándolo según nuestros objetivos y nuestra situación familiar. Xavier Puig, profesor de la Universidad Pompeu Fabra Barcelona School of Management, nos da estas y otras claves para ayudarnos a mejorar la gestión de nuestra economía familiar. Pueden ver el vídeo completo aquí.

Cultura financiera

El programa de cultura financiera de CaixaBank, ‘Mucho por hacer’ reúne a líderes de diferentes ámbitos, como la cultura, el deporte o la gastronomía, entre otros, para destacar desde su experiencia personal la importancia de conceptos financieros como el emprendimiento, el ahorro o la inversión. Estas experiencias se complementan con la ayuda de un experto/a en finanzas, quién explica en detalle conceptos clave sobre las distintas temáticas financieras. Como banca socialmente responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial y telemática, el conocimiento financiero a través de información neutra, independiente y de calidad, con el fin de ayudar a la sociedad en la toma de decisiones responsables sobre la economía personal y familiar.

Junto al programa Mucho por Hacer, CaixaBank ha creado un hub, a través del cual difunde todos los conceptos financieros básicos ligados a los proyectos vitales más frecuentes de la población. Todas las actividades presenciales para mejorar el conocimiento de educación financiera en España que la entidad ha impulsado históricamente se han complementado con contenidos digitales y recursos audiovisuales, a los que se puede acceder de forma gratuita a través de caixabank.com/muchoporhacer, ubicado dentro del portal global de la entidad.