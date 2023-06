‘Fanáticos de lo Real’: el inspirador documental que rompe barreras

Contenido ofrecido por:







Las personas con discapacidad intelectual se enfrentan constantemente a diversos desafíos que dificultan su crecimiento y desarrollo. En este contexto, surge el documental ‘Fanáticos de lo Real’ de Burger King, una obra audiovisual que nos adentra en la vida diaria de tres talentos de LaLiga Genuine Santander; tres jóvenes que no dudan en enfrentarse y superar cualquier obstáculo. El objetivo principal de este proyecto es resaltar su valentía y determinación, invitándonos a reflexionar sobre sus logros y su capacidad para vencer desafíos. Al enfocarse en las historias personales y los logros individuales de estos jóvenes, 'Fanáticos de lo Real' desafía los estereotipos y prejuicios existentes aún en la sociedad; destacando la importancia de la inclusión y el respeto, alentando a todos a reconocer el potencial y la valiosa contribución que estas personas pueden ofrecer a la sociedad cuando se les brinda el apoyo y las oportunidades adecuadas.

Historias de fútbol, inclusión y diversidad

El documental 'Fanáticos de lo Real' cuenta las conmovedoras historias de José Antonio, Rebeca y Pedro, quienes son verdaderos ejemplos de determinación y superación. A través de sus testimonios, se revela la valentía con la que enfrentan desafíos, buscando divertirse, ilusionarse y superarse a sí mismos.

Los tres son futbolistas de LaLiga Genuine Santander, iniciativa integradora de responsabilidad social puesta en marcha por LaLiga, a través de FUNDACIÓN LaLiga, consistente en un campeonato liguero para personas con discapacidad intelectual y cuyas historias resultan inspiradoras para todos.

Pedro Payares, guardameta del Cádiz CF Genuine, ha triunfado en el fútbol y, al igual que sus compañeros, vive cada día con emoción, ilusión y persiguiendo sus sueños. El futbolista está completamente integrado en su ciudad, donde es conocido y muy popular consiguiendo incluso hacerse un hueco en la tienda oficial del Cádiz CF, donde un cartel con su foto recuerda a otras personas con discapacidad que pueden triunfar en el fútbol.

José Antonio Carmona, otro de los protagonistas del documental y capitán del Córdoba CF Genuine, lleva más de un año al frente de la parrilla de un Burger King de su ciudad: "me cambió la vida encontrar trabajo. Soy más independiente y me siento orgulloso con mis compañeros".

Por su parte, Rebeca García, la tercera protagonista, está acostumbrada a romper barreras: no solo es la única mujer de su equipo de LaLiga Genuine Santander, el Valencia CF, sino que también es la única chica con discapacidad de la otra agrupación en la que juega, el Sporting de Xirivella CF. Para su madre, es un ejemplo a seguir de no rendirse: “ya no es por demostrar nada a los demás, es por demostrarse a ella misma todo lo que puede hacer”.

Proyecto social 'Fanáticos de lo Real'

El proyecto social 'Fanáticos de lo Real' de Burger King, en el que se enmarca este documental, engloba diversas iniciativas destinadas a promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual. En el actual contexto en el que el desempleo afecta drásticamente al 92% de las personas con discapacidad intelectual entre 16 y 24 años en España, Burger King y la FUNDACIÓN LaLiga se erigen como firmes defensores de la integración social y laboral. Su compromiso se refleja en el acuerdo sociolaboral firmado entre ambas compañías, mediante el cual se ha brindado empleo a jugadores y jugadoras de esta liga, permitiéndoles experimentar incluso a algunos su primer contacto con el mundo laboral.