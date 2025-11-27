Compra inteligente: estos muebles valen más de lo que cuestan

Contenido ofrecido por IKEA

Hace más de dos siglos, Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, se preguntaba por qué algo tan imprescindible como el agua costaba poco, mientras que un diamante, algo frívolo y casi inútil, valía una fortuna. Lo llamó la “paradoja del valor”, que distingue entre el valor de uso (la utilidad) y el valor de cambio (que determinará su precio). Hoy, su lección sigue vigente y lo podemos ver incluso a la hora de amueblar y decorar nuestros hogares, donde lo realmente valioso no siempre se mide en euros.

No en vano, el sentido original de la palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa “administración del hogar”. Y es precisamente en esa gestión doméstica donde la paradoja de Adam Smith cobra sentido: no se trata de gastar menos, sino de gastar mejor, haciendo una “compra inteligente” que combine precio, calidad, funcionalidad, sostenibilidad y diseño. La clave está en elegir con criterio, de acuerdo con nuestro estilo y nuestras necesidades, y apostar por opciones que ofrezcan el máximo valor por nuestro dinero.

Con esa idea en mente, nos hemos ido a IKEA —expertos desde hace más de 80 años en el arte del Value for money (o, lo que es lo mismo, el clásico “vale más de lo que cuesta”)— y hemos seleccionado nuestros favoritos de la temporada. Toma nota:

Por su funcionalidad. Muebles que se adaptan, transforman y crecen contigo.

Estantería KALLAX: es un básico con un precio muy económico que sirve para almacenar libros, juguetes, material de oficina o incluso usar como mueble para el televisor, separador de ambientes o banco. Puede colocarse en el suelo, vertical o horizontal, o fijarse a la pared, y con sus cajas y cestas encajables, facilita tenerlo todo a mano y fuera de la vista.

Sistema modular PLATSA: pensado para esos espacios “imposibles” donde un mueble estándar no encaja. Permite crear armarios y composiciones a medida, combinando diferentes tamaños, interiores, patas y tiradores. Puedes empezar con una composición básica e ir ampliándola.

Sofá modular SÖDERHAMN: amplio, cómodo y con un estilo único. Su diseño modular permite ampliarlo cuando lo necesites y sus fundas, extraíbles y lavables, pueden comprarse por separado en el color que elijas.

Cama extensible de pino con cajones GLAMBERGET: combina descanso, funcionalidad, resistencia y almacenamiento. Gracias a su estructura extensible podrás ajustar el tamaño, mientras que los cajones integrados aportan un valioso espacio extra y pueden usarse como bandejas o mesillas improvisadas.

Por su capacidad de almacenaje y organización. ¡Todo en orden!

Sistema de almacenaje TROFAST: una solución tan sencilla como eficaz para mantener bajo control el universo infantil. Sus módulos y cajas extraíbles permiten ordenar desde juguetes, peluches y ropita hasta material escolar o deportivo, adaptándose al crecimiento y a las rutinas de los peques. Un sistema robusto, flexible y pensado para que ellos mismos puedan participar en el orden del día a día.

Mueble TV con estantería BRIMNES 258x41x190 cm: de entre todas las combinaciones posibles que ofrece la serie BRIMNES nos quedamos con esta. Cajones con mucho almacenaje, baldas de altura regulable y salida para cables por la parte posterior. Perfecto para ver tu serie favorita sin que el ruido visual te moleste.

Cómoda de 6 cajones con espejo MALM: esta cajonera alta es perfecta para quienes necesitan aprovechar cada metro cuadrado del dormitorio. Cuenta con espaciosos cajones, espejo y un compartimento forrado de fieltro que es ideal para guardar relojes y joyas.

Bandeja giratoria SNURRAD: nuestro pequeño gran hallazgo. ¿Cansado de estirar el brazo y rebuscar para llegar a los botes y tarros ocultos en el fondo del armario o frigorífico? Esta bandeja se puede sacar y girar, de modo que te permite ver y tener a mano todo lo que guardas en las baldas.

Por confort y bienestar. No sólo importa cómo se ve, sino cómo se siente.

Sofá SÖDERHAMN: (otra vez), pero por su confort ergonómico: estructura baja, asientos profundos y cojines mullidos que favorecen la relajación.

Funda nórdica LUNDSKAFTING: flores y hojas se mezclan en esta funda nórdica de algodón y lyocell, un material suave, transpirable y resistente que elimina y absorbe la humedad aportando un buen descanso.

Alfombra STOENSE: ideal para salones y dormitorios, ya que esta alfombra de pelo denso y grueso tiene un tacto suave, aporta calidez y confort sensorial y amortigua los ruidos.

Lámpara de pie TÅGARP: genera ambiente hogareño, calidez y sensación de calma con esta lámpara de luz indirecta, que ilumina hacia arriba y proyecta una luz difusa y agradable en la habitación. Sus piezas están fabricadas con plástico reciclado, algo bueno para el medio ambiente y tiene un precio inmejorable.

Por diseño y estética.Piezas con personalidad que atraerán todas las miradas.

Lámpara de techo SKYMNINGEN: capaz de transformar cualquier estancia con su silueta escultórica, que recuerda a una turbina de origami suspendida en el aire. Es un diseño galardonado por su estética, por su sostenibilidad – está fabricada parcialmente con plástico reciclado-, y por la luz cálida y envolvente que proyecta.

Lámpara flexo SVALLET: ¿quién dijo que el diseño era caro y exclusivo? Por solo 3,99 € (sí, has leído bien) puedes conseguir una lámpara funcional y minimalista fabricada con plástico reciclado y reconocida con el premio internacional de diseño Red Dot Award.

Mesa con purificador de aire STARKVIND: una pieza que parece una simple mesita auxiliar pero que, sin hacer ruido (literal y figuradamente), mejora la calidad del aire que respiras. Su diseño discreto encaja igual de bien en el salón, el dormitorio o el despacho, mientras que el purificador integrado trabaja en segundo plano para cuidar tu bienestar. Funcional, estética y saludable: STARKVIND podría encajar, con toda justicia, en todas las categorías.

Lámpara mesa/pared LED VARMBLIXT: esta lámpara de vidrio naranja —un diseño escultural de Sabine Marcelis para la colección limitada Varmblixt— se agota cada vez que la reponen. Su forma de “donut” convierte la luz en un objeto decorativo en sí mismo, aportando un toque contemporáneo y casi hipnótico a cualquier espacio. Más que una lámpara, es una pequeña escultura luminosa que ha trascendido su función para convertirse en icono… y en fenómeno viral.

Por calidad y durabilidad. Muebles y accesorios con vocación de eternidad.

Colección STOCKHOLM: la primera lámpara de araña en la historia de IKEA, el sillón de formas redondeadas, patas de roble macizo y efecto peluche o el sofá de tres plazas en color turquesa y 25 años de garantía… No es fácil elegir favoritos entre casi el centenar de piezas que componen la línea de más calidad de IKEA. Muebles y accesorios —sofás, mesas, aparadores, vitrinas, sillas, lámparas, vajillas o textiles— pensados para durar y envejecer bien gracias a sus materiales naturales como roble macizo, vidrio soplado, lino, ratán, cerámica esmaltada o cuero teñido con tintes vegetales.

Su diseño atemporal y sus acabados premium sitúan a esta colección al nivel de otras de alta gama, pero con precios mucho más accesibles. Una apuesta segura si buscas calidad, tacto, belleza y resistencia en tu día a día.

Llegados a este punto, seguro que ya aprecias las ventajas de la “compra inteligente” y comprendes por qué la paradoja de Adam Smith sigue tan vigente. No se trata solo de gastar más o menos, sino de que lo que pagas por un producto se vea compensado por lo que realmente te aporta. Para lograrlo, deja de lado las compras impulsivas y no te limites a copiar las imágenes que inundan Pinterest, Instagram o TikTok. Cada persona tiene su presupuesto y cada hogar su propio espacio, luz y ritmo… así que depende de ti elegir las piezas que mejor se adapten a tus necesidades y reflejen tu forma de vivir.