Premios Fundación Banco Sabadell: dos décadas impulsando talento y ciencia desde la emoción

La iniciativa “Conversaciones con Ciencia”, impulsada por la Fundación Banco Sabadell con motivo del 20 aniversario del Premio a la Investigación Biomédica, reúne a investigadores de excelencia para compartir su trabajo, su visión de la ciencia y las historias personales que hay detrás de cada hallazgo.

Descubrimos cuatro nuevas conversaciones centradas en temas como la biología celular, la creatividad en el laboratorio, el enfoque humano de la investigación y los avances en la lucha contra el cáncer. Una ventana directa al talento científico español que transforma nuestro futuro desde el conocimiento. Estas conversaciones se suman a la serie de siete entrevistas organizadas con motivo del 20 aniversario, que visibilizan el trabajo de algunos de los 19 premiados hasta la fecha.

La serie completa, compuesta por siete vídeos, está disponible en el canal de YouTube de la Fundación. Una oportunidad única para acercarse a la divulgación científica desde una mirada humana y rigurosa.







Apasionados por las células

Las células, esos pequeños engranajes de la vida, son el hilo conductor de la conversación entre Dr. Ben Lehner, jefe de los grupos Sistemas y Biología Sintética en CRG Barcelona y Genómica Sintética y Generativa en Wellcome Sanger Institute (UK), premiado en 2012; y Dra. Elvan Böke, jefa del grupo Biología del Ovocito y Dormición Celular en CRG Barcelona, galardonada en 2024. Biología molecular avanzada es su terreno de juego.

Ambos comparten una fascinación profunda por el mundo celular, pero también una mirada vital, curiosa y humana hacia la ciencia. Böke confiesa que su vocación científica nació gracias a personajes como las Tortugas Ninja Mutantes o Spiderman: “Mis cosas favoritas cuando era pequeña tenían que ver con organismos genéticamente modificados”. Una chispa infantil que hoy se traduce en una investigación rigurosa y ambiciosa.

Lehner, por su parte, destaca el misterio inherente al trabajo de laboratorio: “Cuando te dedicas a la ciencia, no conoces las respuestas, y todo es confuso y desconocido”. Pero precisamente ahí reside el atractivo: en la búsqueda, en el desconcierto, en esa sensación de estar permanentemente en territorio inexplorado.

Cuando la ciencia es un arte: la creatividad en el laboratorio

¿Qué tienen en común un investigador y un artista? Para Dr. Arkaitz Carracedo, Profesor de investigación Ikerbasque en CIC bioGUNE, galardonado en 2019; y Dr. Xavier Trepat, líder del grupo de investigación Dinámica Integrativa de células y tejidos en el IBEC, premiado en 2015, mucho más de lo que parece.

Carracedo, doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en laboratorios de Nueva York y Boston antes de establecer su línea de investigación en CIC bioGUNE. Trepat, premiado en 2015, físico e ingeniero, es investigador de ICREA en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), donde ha descrito mecanismos físicos entre células que ayudan a comprender cómo se origina la metástasis en cáncer.

Ambos comparten también otra faceta: el primero es músico y el segundo, pintor. Esa sensibilidad artística impregna su forma de investigar. “La frustración de no acertar con las hipótesis se compensa con la sensación de estar descubriendo algo nuevo”, señala Carracedo, quien reivindica el valor de la intuición científica y la apertura mental para hacer avanzar la ciencia.

Trepat incide en la necesidad de tenacidad en un entorno en el que el esfuerzo invertido no siempre se traduce en resultados inmediatos: “Muchas veces nos equivocamos, los experimentos no funcionan, por eso es fundamental la perseverancia”. Una conversación que demuestra que el conocimiento no nace solo de datos y protocolos, sino también de procesos creativos.

Investigar pensando en los pacientes

La tercera conversación tiene como protagonistas a dos científicos con trayectorias brillantes y un enfoque común: poner a las personas en el centro de la investigación. Dr. Eduard Batlle, jefe del programa de Ciencia del Cáncer del IRB Barcelona e investigador ICREA y miembro del jurado del Premio Fundación Banco Sabadell, premiado en 2010, y Dr. Óscar Marín, Catedrático de Neurociencia y director del Centro de Neurobiología del Desarrollo. Dirige Centro de Enfermedades del Neurodesarrollo del MRC King’s College London y presidente del jurado del Premio Fundación Banco Sabadell, galardonado en 2008, reflexionan sobre la dimensión humana de su labor.

Aunque trabajan con modelos celulares y datos complejos, ambos subrayan la dimensión humana de su labor. Marín lo resume así: “Seguimos haciendo investigación muy básica, muy fundamental, porque todavía entendemos muy poco sobre cómo funciona el cerebro”. Un trabajo que requiere tiempo, profundidad y libertad para investigar sin límites.

Batlle destaca la importancia de permitir que las ideas crezcan sin la urgencia de competir por ser los primeros: “Es muy importante abrir nuevas fronteras en la investigación, con espacio para desarrollarse, quitando esa presión de ser el primero en llegar al descubrimiento”. Los dos coinciden en que solo desde ese enfoque reflexivo y comprometido es posible generar avances en medicina personalizada.

Cómo la ciencia le está ganando al cáncer

La última conversación de este bloque reúne a Dr. Joan Seoane, director del Programa de Investigación en el VHIO y Profesor ICREA, premiado en 2009, junto al ya mencionado Dr. Óscar Marín. Ambos reflexionan sobre el futuro de la oncología traslacional.

Seoane explica cómo su interés por la ciencia aplicada fue ganando terreno en su carrera: “Empecé con una investigación básica, no muy molecular, pero siempre tuve el interés en ver si podía ayudar con cuestiones más biomédicas”. Hoy, su trabajo se sitúa precisamente en esa frontera: llevar el conocimiento del laboratorio a la práctica clínica.

Gracias a investigaciones como la suya, se ha producido una transformación en el abordaje del cáncer. Se comprende mejor, se diagnostica antes y se trata con mayor eficacia. Ya no se trata solo de atacar la enfermedad, sino de entenderla, prevenirla y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Un espacio para compartir la ciencia con emoción

Estas cuatro nuevas entregas de “Conversaciones con Ciencia” consolidan el propósito de la Fundación Banco Sabadell: acercar la investigación biomédica al gran público desde la cercanía, la emoción y el compromiso. Escuchar a los galardonados permite comprender que la ciencia es, sobre todo, una forma de mirar el mundo, una actitud ante la incertidumbre y un gesto constante de compromiso social.

En sus palabras no solo hay hallazgos y metodologías, sino pasión, humor, dudas, creatividad y una profunda responsabilidad con la sociedad. Ese es, quizá, el verdadero legado de estos 20 años de premios: haber creado una comunidad de investigadores excelentes que no solo destacan por su talento, sino también por su capacidad para inspirar y transformar.

‘Conversaciones con Ciencia’ nace con vocación de continuidad y con el propósito de acercar la excelencia científica a un público más amplio. A través de siete encuentros, disponibles en el canal de YouTube de la Fundación Banco Sabadell, los premiados comparten reflexiones, retos y avances en áreas clave como la neurociencia, la inmunología o la cardiología. Esta iniciativa no solo celebra dos décadas de premios, sino que consolida un espacio de diálogo en torno a la ciencia que impacta directamente en nuestras vidas. Una apuesta por visibilizar el talento investigador desde la cercanía, la emoción y el compromiso con el progreso.