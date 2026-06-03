La nueva cercanía: ¿por qué las compañías energéticas vuelven al barrio en plena era digital?

Hubo un tiempo en que acudir a una oficina para contratar un servicio era una rutina. Después llegó la digitalización. Las gestiones pasaron al móvil, las llamadas se sustituyeron por chats y contratar una tarifa eléctrica o una conexión de internet se convirtió en una operación que podía resolverse en apenas unos minutos desde el sofá.



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Sin embargo, en pleno auge de la economía digital, algo aparentemente contradictorio (cuando en realidad es complementario) está ocurriendo. Las compañías energéticas y de servicios para el hogar vuelven a apostar por la proximidad física. No porque la tecnología haya dejado de funcionar, sino porque los hogares se enfrentan hoy a decisiones cada vez más complejas y buscan algo que ninguna aplicación puede ofrecer por completo: confianza, contexto y asesoramiento personalizado. La transformación del hogar durante los últimos años ha sido profunda. La energía ya no es únicamente una factura mensual. También es eficiencia, autoconsumo, movilidad eléctrica, conectividad y gestión inteligente del consumo. Y cuanto más amplio es el abanico de posibilidades, mayor es la necesidad de entender qué opción encaja realmente con cada situación.

Cuando lo digital no siempre es suficiente

La digitalización ha simplificado enormemente la relación entre empresas y consumidores. Consultar consumos, modificar contratos o gestionar incidencias es hoy más rápido y sencillo que nunca. Sin embargo, existen decisiones que continúan requiriendo algo más que una pantalla.

Cambiar de tarifa, instalar paneles solares, valorar una solución de movilidad eléctrica o simplemente entender cómo optimizar el gasto energético son cuestiones que afectan directamente a la economía doméstica. Y cuando las decisiones tienen impacto en el presupuesto familiar, muchos consumidores siguen valorando la posibilidad de hablar con una persona, plantear dudas y recibir orientación adaptada a sus circunstancias.

La propia evolución del sector parece confirmar esta tendencia. Aunque los canales digitales siguen creciendo, la atención presencial mantiene un papel relevante en los procesos de contratación y asesoramiento. La tienda física ya no funciona únicamente como un punto administrativo. Se está transformando en un espacio de acompañamiento donde la tecnología y la atención personalizada conviven para ayudar al cliente a tomar decisiones más informadas.

La paradoja resulta interesante: cuanto más digital se vuelve la experiencia, más valor adquieren determinados momentos de contacto humano.

El regreso de la territorialidad

Durante años, la expansión digital llevó a pensar que la ubicación física perdería importancia. Sin embargo, la realidad está demostrando lo contrario. La cercanía geográfica vuelve a convertirse en un factor diferencial, especialmente en sectores vinculados a servicios esenciales. La territorialidad ya no se entiende únicamente como presencia comercial. Se ha convertido en una forma de estar disponible para el cliente. Un punto cercano transmite accesibilidad, continuidad y capacidad de respuesta.

Esta evolución explica que algunas compañías hayan reforzado su red de atención presencial. Es el caso de Endesa, por ejemplo, que ha abierto más de 120 Tiendas en la península ibérica en los 2 últimos años y además los ha transformado completamente. La idea es que sean espacios de referencia para los hogares de sus clientes, donde se les ayude a interpretar mejor sus necesidades y a elegir con más criterio. Lo relevante de esta estrategia va más allá de una marca concreta. Refleja un cambio de enfoque que afecta a todo el sector. La red física deja de ser una infraestructura comercial tradicional para convertirse en una capa adicional de servicio y acompañamiento.

Lo relevante de esta estrategia va más allá de una marca concreta. Refleja un cambio de enfoque que afecta a todo el sector. La red física deja de ser una infraestructura comercial tradicional para convertirse en una capa adicional de servicio y acompañamiento.

Del contrato a la vida cotidiana

La segunda gran transformación tiene que ver con la propia naturaleza de la relación entre las compañías y sus clientes. Durante décadas, la conversación giró en torno al suministro. Contratar luz, gas o resolver una incidencia constituía el núcleo de la experiencia. Hoy, en cambio, el hogar se ha convertido en el verdadero centro de gravedad.

La energía forma parte de una realidad doméstica mucho más amplia donde confluyen el confort, el ahorro, la conectividad y la sostenibilidad. Por eso, las empresas están ampliando progresivamente su propuesta de valor para ofrecer soluciones más integrales. Pero el consumidor ya no busca únicamente una tarifa competitiva. También quiere comprender cómo reducir consumos innecesarios, aprovechar mejor la energía que utiliza o preparar su vivienda para nuevas necesidades.

Por este motivo aparecen soluciones vinculadas a la eficiencia energética, el autoconsumo solar o la movilidad eléctrica. Y, junto a ellas, surge una demanda creciente de asesoramiento que ayude a interpretar todas esas opciones. La función de los espacios físicos evoluciona precisamente hacia ese terreno. Más que lugares donde contratar servicios, se convierten en puntos donde entender mejor cómo funciona el hogar y qué herramientas existen para gestionarlo de forma más eficiente.

Convergencia entre energía y conectividad

Trabajamos desde casa, estudiamos online, consumimos contenidos digitales y gestionamos buena parte de nuestras actividades a través de dispositivos conectados. Energía y telecomunicaciones forman parte del mismo ecosistema doméstico. Por eso cada vez más compañías exploran fórmulas para integrar ambos mundos y simplificar la experiencia del usuario.

Uno de los ejemplos más recientes también es Endesa, que ahora ofrece propuestas combinadas de energía y conectividad (fibra móvil y televisión). La lógica detrás de este movimiento es sencilla: facilitar la gestión de servicios que forman parte de la misma realidad cotidiana. Para el consumidor, esta convergencia implica menos interlocutores, una contratación más sencilla y una visión más unificada de los servicios del hogar. La experiencia deja de fragmentarse entre distintas compañías y se organiza en torno a necesidades concretas.

La simplificación se convierte así en un valor tan importante como el propio servicio.

La fidelización

La evolución del sector también está transformando la manera de construir relaciones duraderas con los clientes. Tradicionalmente, la competencia se centraba en el precio. Hoy, sin abandonar ese factor, las compañías buscan generar valor añadido a través de programas de fidelización, beneficios asociados y servicios complementarios.

La lógica es coherente con el nuevo modelo. Si la relación gira alrededor del hogar y no únicamente de una factura, resulta natural incorporar ventajas que acompañen al cliente en distintos momentos de su vida cotidiana. El objetivo ya no es únicamente captar usuarios, sino construir vínculos más estables basados en la confianza, la utilidad y la capacidad de resolver necesidades reales.

Una tendencia que va más allá de la energía

Mirando al futuro, todo apunta a que la experiencia del cliente seguirá avanzando hacia modelos híbridos donde lo físico y lo digital convivirán de manera cada vez más natural. Las aplicaciones seguirán siendo imprescindibles para las gestiones rápidas. La inteligencia artificial continuará agilizando procesos. Pero la atención presencial mantendrá un papel relevante allí donde las personas necesiten contexto, orientación y confianza.