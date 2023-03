Un autobús para detectar la enfermedad renal crónica y concienciar a la población

Contenido ofrecido por:



Es una patología desconocida, pero el 15% de la población adulta en España tiene algún grado de enfermedad renal crónica (ERC), lo que significa que la sufren más de siete millones de personas. Y eso no es todo. Del total de la población adulta, el 13.8% tiene diabetes tipo 2, y una de cada tres también tiene ERC. Por lo tanto, se considera que las personas con diabetes tipo 2, entre otras, son de riesgo muy alto.

Ante este escenario, la farmacéutica AstraZeneca puso en marcha el pasado 9 de marzo, una campaña con motivo del Día Mundial del Riñón, llamada “El diagnóstico precoz parte de ti”.

La acción consistió en colocar un autobús en la Plaza de Felipe II de Madrid durante el 9 y 10 de marzo con el objetivo de ofrecer pruebas de diagnóstico a personas que pudieran considerarse de riesgo ante la enfermedad renal crónica o alguna de sus enfermedades asociadas: la insuficiencia cardíaca (IC) y la diabetes tipo 2 (DM2).

La farmacéutica ha contabilizado más de 1.000 pruebas realizadas en tan solo dos días. De entre todas las personas, el actor Jesús Olmedo también quiso realizarse su test.

En el acto estuvieron presentes la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Pilar Pasarón, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones ALCER, Daniel Gallego, y la gerente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Mercedes Maderuelo.

En declaraciones a esta medio, Pilar Pasarón hizo especial hincapié en la importancia de concienciar a la población. “El principal objetivo de esta campaña es que las personas conozcan la enfermedad y sus riesgos y decidan hacerse pruebas regularmente para que, en caso de tenerla, se pueda tratar de forma precoz”, explicaba la profesional de AstraZeneca.

“Tan solo hace falta hacerse un análisis de sangre y otro de orina”, remarcaba, a lo que añadía que “todos los test pueden hacerse en atención primaria”.

Asimismo, subrayaba las cifras que giran en torno a la ERC asegurando que el 30% de las personas que la padecen “pueden presentar graves complicaciones”.

Por su parte, Daniel Gallego insistía en el “gran desconocimiento” que gira en torno a la ERC.

“De la misma forma que una persona le pregunta a su médico por el colesterol, también tiene que preguntarle por sus riñones”, afirmaba el presidente de ALCER.

Gallego también instaba a una mejor organización desde atención primaria para el abordaje de la ERC aludiendo a un leve porcentaje de diagnóstico precoz por falta de estrategias, alertas y protocolos.

Finalmente, quiso poner en relieve las “terribles cifras” a cerca de la enfermedad. “En 2040 la ERC estará entre las cinc primeras causas de mortalidad en el mundo”, concluía.

Mercedes Maderuelo, centro su mensaje en reivindicar la complejidad que supone la diabetes tipo 2 cuando está relacionada con la ERC.

“Todas aquellas personas que tienen diabetes tipo 2, como las que tienen hipertensión, tienen que ser estrictamente responsables con su tratamiento porque, en caso de no serlo aparecerán complicaciones, como la ERC”, advertía la gerente de FEDE.

Argumentaba que el hecho de tener diabetes tipo 2 no es condición indispensable para desarrollar la ERC. Sin embargo, de los seis millones de personas con diabetes tipo 2, alrededor del 30-35% tiene la ERC a lo largo de su vida.

Por ello, un acto de prevención y revisión es lo mejor para tratarse.

Sobre la ERC

Lo que se debería saber y se desconoce

La ERC es una enfermedad silenciosa, con síntomas muy leves y tardíos. Cuando llega no solo no desaparece, sino que si no se trata, crece hasta el punto de poder ser la causa de mortalidad del paciente. Tanto es así que actualmente se trata de la décima causa de muerte en el mundo y, sin embargo, sigue estando infradiagnosticada.

La ERC se produce cuando los riñones dejan de funcionar correctamente. Uno de los motivos más frecuentes es cuando se “cuela” una proteína llamada albúmina que no tiene que estar presente en la orina. Como consecuencia el riñón no consigue filtrar como es debido la sangre y la orina no elimina del cuerpo los desechos de forma regular.

A pesar de que la enfermedad progrese en el cuerpo de la persona, los síntomas son prácticamente inexistentes hasta que está muy avanzada. Incluso cuando aparecen los primeros indicios son tan inespecíficos que es común no asociarlos a una enfermedad del riñón. Los más usuales son el cansancio, las ganas de orinar a media noche, tener náuseas o sentirse desanimado, entre otros.

Los tratamientos que se llevan a cabo cuando la enfermedad se diagnostica tarde son la diálisis o el trasplante de riñón. Ambas alternativas suponen un gran gasto sanitario. Sin embargo, si ésta se detecta de forma precoz se puede optar a un tratamiento mediante fármacos que ayudan a ralentizar y mejorar el pronóstico de la ERC.