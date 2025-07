Monitorización de glucosa, la herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2 basal

En colaboración con



La monitorización continua de glucosa es capaz de transformar la vida de las personas con diabetes al tiempo que ha permitido a los profesionales sanitarios tomar decisiones mejor informadas y más personalizadas. Su importancia viene minuciosamente detallada en un reciente informe del IESE Business School -en colaboración con Abbott- en el que se analiza la situación de las personas con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina basal proponiendo soluciones para controlar la glucosa en su día a día como de la sostenibilidad del sistema sanitario1.

La diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos de esta condición en España2 y aunque se han logrado avances significativos en el acceso a tecnologías de monitorización, todavía existen grupos con necesidades no cubiertas. Desde 2022, el Sistema Nacional de Salud ha financiado de manera escalonada los sistemas de monitorización para personas con diabetes tipo 2 que requieren múltiples dosis de insulina al día. Sin embargo, las personas que utilizan insulina basal no disponen de una libertad tan amplia para acceder a tales necesidades.

El Dr. Fernando Gómez Peralta, jefe de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Segovia, apunta que “los datos económicos de reducción de complicaciones son uno de los elementos más importantes de coste en cualquier sistema sanitario. En este caso, los sistemas de monitorización continua de glucosa están reduciendo los eventos de complicaciones agudas y también la mortalidad”.





Datos para entender los avances

La monitorización continua de glucosa ha demostrado ser un factor a tener en cuenta para mejorar el control glucémico, reducir las hipoglucemias graves y disminuir el riesgo de hospitalización. Según el informe, cada año, el uso de estos sistemas en población en tratamiento con insulina basal evitaría más de 9.000 hipoglucemias y 1.400 hipoglucemias graves3, lo que se traduce en un ahorro anual de más de 920 euros por persona para el Sistema Nacional de Salud. Además, el coste sanitario de una persona con diabetes es un 72,4% más elevado que el de una persona sin esta condición4, lo que reincide en la importancia de invertir en tecnologías que reduzcan complicaciones y costes asociados.

Uno de los principales retos para las personas que utilizan insulina basal es mantener un control glucémico adecuado. Según el informe, entre el 46% y el 63% de las personas con diabetes en España no alcanzan sus objetivos glucémicos5,6 y un tercio de quienes están en tratamiento con insulina basal abandonan el tratamiento en los primeros 18 meses. Este abandono, combinado con un mal control glucémico, aumenta significativamente el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones.

“Empoderamiento de personas y un sistema más sostenible”

“La monitorización continua de la glucosa, lo que nos ha hecho es empoderar a las personas y hacer que el sistema sea más sostenible”, resume de forma sencilla el Dr. José Luis Portero, director médico de Abbott Diabetes Care España. Dicho “empoderamiento” se traduce en una mayor adherencia al tratamiento, ya que las personas pueden observar en tiempo real cómo sus decisiones diarias afectan sus niveles de glucosa, lo que fomenta un cambio positivo en su comportamiento.

Por contra, “los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y un mal control glucémico o que están en tratamiento con insulina basal, son aquellos más propensos a tener complicaciones. Los monitores les dan un feedback inmediato, lo que permite un control glucémico y una evolución continua”, recalca Jordi Ibáñez, Senior Associate del Center for Research in Healthcare Innovation Management del IESE Business School, quien también opina que “la inversión en tecnología no es un coste, es una inversión que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas y a tener un sistema más sostenible”. Esta forma de entender y enfocar el asunto es clave para garantizar que todas las personas con diabetes tipo 2 puedan beneficiarse de los avances tecnológicos, independientemente de su tratamiento específico.





Como hemos mencionado anteriormente, la monitorización de glucosa mediante sensores no solo beneficia a las personas que viven con diabetes, sino que también ha revolucionado la medicina en este campo. Ahora, los profesionales sanitarios cuentan con unos datos en tiempo real que les permiten diseñar tratamientos personalizados y tomar decisiones más fundamentadas. “Escuchar a cada persona y sus necesidades concretas es ahora más esencial que nunca para mejorar la adherencia terapéutica”, indica el Dr. Gómez Peralta.

Además, esta tecnología ha cambiado la relación entre profesionales y personas con diabetes, haciéndola más fluida y personal. “Las vías digitales ofrecen canales diferentes para esa relación, superando los clásicos presenciales, y eso hace que la relación sea mucho más efectiva”, añade el Dr. Gómez Peralta.

En 2025, el objetivo debe estar en garantizar que todas las personas con diabetes tipo 2 basal tengan acceso a tecnologías de monitorización de glucosa. Abbott, junto con expertos del IESE y profesionales de la medicina, trabajan en el camino hacia una mejora tecnológica en el control de la diabetes.