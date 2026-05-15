Giro de Italia 2026
Un gran Vingegaard reina en solitario en Blockhaus y Eulalio mantiene la maglia rosa
El corredor danés, que atacó a 5,5 km de la cima, se mostró superior a todos sus rivales, incapaces de seguir su rueda en las duras rampas del Blockhaus
EFE
El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se impuso en solitario en la séptima etapa del Giro de Italia, disputada entre Formia y Blockhaus, la más larga de la presente edición con 244 km de recorrido, en la que mantuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)
Vingegaard, que atacó a 5,5 km de la cima, se mostró superior a todos sus rivales, incapaces de seguir su rueda en las duras rampas del Blockhaus. El doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025 coronó la cima en solitario con un tiempo de 6h.08.15, a una media de 40 km/hora en jornada exigente.
En la segunda plaza entró el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 15 segundos. El portugués Afonso Eulalio, a 2.55 minutos, mantuvo la maglia rosa de líder.
Este sábado se disputará la octava etapa, entre Chieti y Fermo, de 156 km.
- Las almazaras cordobesas producen 5.000 toneladas de aceite de oliva en abril y dejan la campaña con una caída de entre el 7 y el 8%
- Córdoba tendrá nuevas normas urbanísticas: el Pleno aprueba la modificación de PGOU que traerá grandes cambios en las futuras viviendas
- Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: 'La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo
- La Junta tramita expropiaciones urgentes para llevar agua a Cerro Muriano y las urbanizaciones de la Sierra
- Manuel Benítez 'El Cordobés', 90 años de genialidad
- Las opciones del Córdoba CF de alcanzar el ‘play off’ llegan hasta el 5,25%
- Ambrosio denuncia los carteles electorales 'fake' del PSOE ante la Junta Electoral de Córdoba y exige que se investiguen las grabaciones de videovigilancia y tráfico
- Trabajadores de Sadeco irrumpen en el pleno de Córdoba: 'Nos come la basura por vuestra cara dura