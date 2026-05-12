Giro de Italia
Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa
EFE
Madrid
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) ha sido el vencedor de la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 km, por delante del venezolano Orlui Aular (Movistar), mientras que la maglia rosa fue a parar a las espaldas del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek).
En un disputado esprint Narváez se impuso con un tiempo de 3h.08.47, a una media de 44 km/hora, evitando el triunfo de Aular, cuyo equipo fue protagonista atacando de lejos y filtrando el grupo de candidatos al esprint en favor del venezolano.
El nuevo líder es el italiano Giulio Ciccone.
Este miércoles tendrá lugar la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km.
- Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026
- Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
- ¿Quién ha ganado el segundo, y definitivo, debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
- Las piscinas de Córdoba abrirán en junio de forma escalonada y con subidas de precios
- Nuevo accidente mortal en la carretera A-318 en Lucena: una persona fallece en el choque frontal entre un camión y un turismo
- Una treintena de parcelaciones de Córdoba aspiran a la dotación de servicios básicos cinco años después de la Lista
- Una colisión entre dos turismos en la N-432 en Córdoba deja un herido y eleva a tres los siniestros en un mes
- Cáritas Córdoba impulsa un programa para el acceso a la ropa de los más vulnerables: "Se trata de cubrir una necesidad básica desde la dignidad"