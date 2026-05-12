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Giro de Italia

Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa

La etapa 4 del Giro de Italia 2026, en imágenes

La etapa 4 del Giro de Italia 2026, en imágenes

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La etapa 4 del Giro de Italia 2026, en imágenes. / LUCA ZENNARO / EFE

EFE

Madrid

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) ha sido el vencedor de la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza, de 138 km, por delante del venezolano Orlui Aular (Movistar), mientras que la maglia rosa fue a parar a las espaldas del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek).

En un disputado esprint Narváez se impuso con un tiempo de 3h.08.47, a una media de 44 km/hora, evitando el triunfo de Aular, cuyo equipo fue protagonista atacando de lejos y filtrando el grupo de candidatos al esprint en favor del venezolano.

El nuevo líder es el italiano Giulio Ciccone.

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Este miércoles tendrá lugar la quinta etapa entre Praia a Mare y Potenza, de 203 km.

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