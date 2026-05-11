Los Patios de Córdoba enamoran a Susanna Griso: la ruta de la presentadora en un fin de semana "maravilloso" en la ciudad

Pasan los años y los Patios de Córdoba, que atraen a multitud de rostros conocidos y personalidades, no dejan de sorprender a los visitantes. Este primer fin de semana de la fiesta han pasado por los recintos caras conocidas como la periodista y presentadora Susanna Griso, que ha recorrido algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, ha disfrutado de la gastronomía cordobesa y se ha alojado en uno de los hoteles más destacados.

La visita de Susanna Griso a los patios ha puesto de nuevo el foco en uno de los grandes símbolos culturales de Córdoba. La periodista ha dejado constancia de su paso por la ciudad en redes sociales donde ha destacado la belleza de los Patios de Córdoba y a la labor de sus cuidadores.

“Dos horas y media, y cada dos días, invierten algunos vecinos en regar sus flores. ¿Hay mayor muestra de amor? Toda una metáfora de la vida. Gracias, familia, por este maravilloso fin de semana”, ha escrito Susanna Griso en un post en Instagram, junto a una imagen en la que posa en uno de los recintos, con las míticas macetas azules de fondo, colgadas sobre una fachada de cal blanca.

Visita con buen sabor de boca

En su visita a la ciudad, no solo ha disfrutado del patrimonio cultural, sino que también ha disfrutado del buen sabor de la gastronomía cordobesa. Griso pasó por la Taberna Ágora Mezquita y en el establecimiento no dejó pasar la oportunidad de tomarse una foto con la presentadora para dejar constancia de su visita.

En otra imagen compartida en Instagram, en este caso compartida por la cuenta oficial de Ágora Mezquita, la comunicadora ha posado con un miembro del equipo de la taberna que ha asegurado que "la esencia cordobesa no deja indiferente a nadie”. Desde la taberna destacaron que Susanna Griso “descubrió en nuestra ciudad lo que Córdoba guarda entre sus piedras: historia, arte y una gastronomía andaluza que enamora”. Además, añadieron que su visita a la Taberna Ágora Mezquita será “uno de esos momentos” que recordarán “con el cariño de todos los que se acercan de verdad a esta ciudad”.

“Desde Ágora Mezquita invitaron a la presentadora a volver y "bienvenida siempre que quiera volver”, como concluía la publicación.

Desayuno sobre la domus romana escondida en un hotel de la ciudad

La periodista y presentadora Susanna Griso ha disfrutado este fin de semana de una visita a Córdoba, donde ha recorrido algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad y ha compartido en redes sociales su admiración por la esencia cordobesa. Entre sus paradas han estado los Patios de Córdoba, el Hospes Palacio del Bailío y la Taberna Ágora Mezquita, lugares que han formado parte de una escapada marcada por la historia, la belleza patrimonial y la gastronomía andaluza.

La ruta de la presentadora por la ciudad no ha sido de apenas unas horas, sino que también ha vivido la noche en la ciudad y se ha alojado en uno de sus hoteles, en concreto el cinco estrellas Hospes Palacio del Bailío. La presentadora también ha compartido una historia en Instagram desde el establecimiento, donde aparece junto a restos arqueológicos integrados en el propio espacio del hotel.

Susanna Griso posa en el hotel Hospes Palacio del Bailio. / Instagram

En la publicación, Griso escribía: “Desayunando encima de un domus romano. Ni Cleopatra. Gracias por las atenciones”. Una frase con la que la periodista destacaba el carácter excepcional de un alojamiento que combina patrimonio histórico, arquitectura cordobesa y experiencia turística de alto nivel.

El Hospes Palacio del Bailío, ubicado en pleno centro histórico de Córdoba, es conocido precisamente por conservar vestigios arqueológicos que permiten al visitante convivir con la historia de la ciudad desde el interior del propio edificio.