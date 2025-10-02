Kate Middleton (43 años): "Animamos a nuestros hijos a hablar sobre qué sienten para que cuando crezcan sean un apoyo para sus amigos"

En los últimos años y muy especialmente tras la pandemia, la salud mental ha empezado a ocupar el lugar que le corresponde en la conversación pública. Durante décadas fue un tema arrinconado por los prejuicios, pero ahora cada vez más voces insisten en que cuidar la mente debe tener la misma relevancia que cuidar el cuerpo.

Esta preocupación se ha extendido también a la infancia: la educación emocional en los primeros años determina en gran medida cómo seremos de adultos, cómo enfrentaremos las dificultades y qué capacidad tendremos para pedir ayuda.

Kate Middleton y la salud mental de los más pequeños

Un ejemplo paradigmático de esta visión lo encontramos en Kate Middleton. La actual princesa de Gales, que hoy tiene 43 años, ha utilizado en varias ocasiones su visibilidad para poner el foco en la importancia de la salud mental infantil. Uno de sus gestos más llamativos fue en 2016, cuando ejerció de editora invitada en The Huffington Post UK para lanzar la iniciativa Young Minds Matter, centrada en dar voz a los problemas de los más pequeños y en combatir el estigma que todavía rodea a los trastornos psicológicos en la infancia.

En aquella intervención Kate explicaba cómo su contacto con organizaciones que trabajan con familias vulnerables le había mostrado la raíz de muchos problemas: “lo que descubrí una y otra vez es que las adicciones y las decisiones destructivas casi siempre tenían su origen en dificultades no resueltas durante la infancia”.

La princesa también fue clara sobre lo que todavía pesa en muchas familias: “con los problemas de salud mental siendo aún un tabú, muchos adultos tienen demasiado miedo para pedir ayuda para los niños que están a su cargo”. Y añadió que ha llegado el momento de romper esa dinámica: “la salud mental de nuestros hijos debe considerarse tan importante como su salud física”.

Kate no dudó en hablar también desde su experiencia personal como madre. En referencia a la educación de George y Charlotte, señaló: “esperamos animarlos a hablar sobre lo que sienten, y darles las herramientas y la sensibilidad necesarias para que, cuando crezcan, puedan ser un apoyo para sus amigos”.