El Salerm Puente Genil reclama formalmente a la RFEF su plaza en Segunda Federación tras la inhabilitación del CD Unión Malacitano

El Salerm Cosmetics Puente Genil FC ha dado un paso importante en los despachos para intentar mantener su presencia en la cuarta categoría del fútbol español. La directiva del club rojillo ha acordado formalizar ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la petición formal de la plaza vacante en Segunda Federación para la temporada 2026-27.

Esta reclamación surge como consecuencia directa del fallo dictado por el Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF, que ha denegado definitivamente la inscripción del Club Deportivo Unión Malacitano SAD en la competición por no cumplir los requisitos exigidos.

El comunicado del Salerm Puente Genil

El Salerm Puente Genil emitió en la tarde de este miércoles un comunicado en el que informaba de sus intenciones. Dicho comunicado detallaba que "con motivo de la resolución del Comité Nacional de Segunda Instancia de la RFEF, que ha denegado la inscripción del Club Deportivo Unión Malacitano SAD en Segunda Federación para la temporada 2026-27, el Salerm Cosmetics Puente Genil FC quiere informar que su junta directiva acordó formalizar la solicitud de dicha vacante, al entender que es el club al que corresponde el mejor derecho deportivo sobre la misma.

Dicho derecho encuentra su fundamento en el Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Fútbol, que reconoce prioridad en la cobertura de vacantes al equipo del mismo grupo con mejor clasificación deportiva entre los descendidos de la temporada anterior. El Salerm Cosmetics Puente Genil FC fue, precisamente, el equipo descendido del Grupo 4 con mejor resultado deportivo la pasada temporada.

Sin perjuicio de la solicitud de reconfiguración de los Grupos 3, 4 y 5 impulsada por el club atendiendo a criterios de proximidad geográfica entre clubes, la solicitud de la plaza vacante se presenta de forma autónoma e incondicionada respecto a dicha reestructuración.

El Salerm Cosmetics Puente Genil FC confía en que la cobertura de la vacante se resuelva conforme al planteamiento formulado por el club ante la RFEF, dejando constancia de su firme convicción en el derecho que le asiste".

El mérito deportivo como argumento clave

Desde la entidad rojinegra sostienen que el derecho a ocupar dicha vacante les corresponde plenamente según la normativa vigente. El articulado del Reglamento de Competiciones de la RFEF establece que, a la hora de cubrir plazas administrativas, la prioridad recae sobre aquel equipo del mismo grupo que haya obtenido el mejor resultado deportivo entre los descendidos del curso anterior.

Los jugadores del Salerm Puente Genil celebran uno de sus goles la pasada temporada. / Salerm Puente Genil

En este escenario, el Puente Genil FC finalizó la campaña 2025-26 como el descendido con mejor puntuación del Grupo 4, argumento legal y deportivo en el que sustentan su recurso ante el órgano federativo los directivos pontanos.

Independiente de la reestructuración de grupos

Asimismo, el club ha querido aclarar en su comunicado que esta solicitud se ha presentado de manera autónoma e incondicionada respecto a las gestiones que vienen realizando para la reordenación geográfica de los Grupos 3, 4 y 5, con la que se pretende aminorar los desplazamientos de los equipos implicados.

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La directiva del Salerm Puente Genil ha manifestado su plena confianza en que el organismo presidido por la RFEF resuelva de manera favorable a sus intereses, amparados —según afirman— en la "firme convicción en el derecho que les asiste".